Die Tencent-Aktie zeigt sich am Frankfurter Börsenparkett widerstandsfähig und verzeichnet einen bemerkenswerten Aufwärtstrend. Im Handelsverlauf kletterte der Kurs um 0,8 Prozent auf 50,49 Euro, nachdem er bereits bei 51,09 Euro sein Tageshoch markiert hatte. Das Handelsvolumen belief sich auf 8.902 Aktien, was das anhaltende Interesse der Anleger unterstreicht. Bemerkenswert ist diese Entwicklung vor allem im Kontext des aktuellen 52-Wochen-Hochs von 56,58 Euro, das am 7. Oktober 2024 erreicht wurde. Die positive Kursentwicklung wird durch starke Quartalszahlen gestützt - der Technologiekonzern konnte seinen Gewinn je Aktie auf 6,27 HKD steigern, was einer deutlichen Verbesserung gegenüber dem Vorjahreswert von 4,13 HKD entspricht. Auch der Umsatz entwickelte sich erfreulich und stieg um knapp 9 Prozent auf 181,93 Milliarden HKD.

Dividendenaussichten und Analysteneinschätzungen

Die Erwartungen für das Geschäftsjahr 2024 gestalten sich optimistisch. Analysten prognostizieren einen Gewinn je Aktie von 22,59 CNY, während die Dividendenprognose mit 4,12 CNY über dem Vorjahreswert von 3,40 HKD liegt. Diese positiven Aussichten spiegeln das Vertrauen in die weitere Geschäftsentwicklung wider, trotz der herrschenden Marktunsicherheiten. Die nächsten Quartalszahlen, die für den 19. März 2025 erwartet werden, dürften weitere Aufschlüsse über die Geschäftsentwicklung geben.

Anzeige

Tencent-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Tencent-Analyse vom 29. Januar liefert die Antwort:

Die neusten Tencent-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Tencent-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 29. Januar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Tencent: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...