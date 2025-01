© Foto: Oliver Berg/dpa

Die renommierte Zeitung The Wallstreet Journal geht hart ins Gericht mit der deutschen Wirtschaft. Knallharte Analyse des Wallstreet Journal zum Zustand der deutschen Wirtschaft! Unter dem Titel "Germany's Economic Model Is Broken, and No One Has a Plan B" beschreibt die US-amerikanische Zeitung die strukturelle Problematik des deutschen Wirtschaftsmodells. Die einstige Exportnation finde schrumpfenden Märkten gegenüber, bei zunehmendem Wettbewerb. Als Beipiel wird die Automobilindustrie genannt. Beispielsweise verzeichnete Audi erhebliche Gewinneinbußen, was wiederum zu signifikanten Stellenstreichungen und reduzierten lokalen Steuereinnahmen führte. Als besonders problematisch wird …