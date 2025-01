Krypto News: ai16z steigt um 22 % in 24 Stunden, aber dieser KI-Agent könnte noch größer werden

Selbst das Kryptouniversum bleibt von viralen Trends nicht verschont. Im Jahr 2020 waren es DeFi und Co und im Jahr 2021 kam praktisch niemand an NFT und Play-to-Earn vorbei. Im vergangenen Jahr waren es die Meme-Coins, angetrieben von Token wie Brett, Pepe oder First Neiro on Ethereum. 2025 zeichnet sich auch schon wieder Trend ab, der eigentlich aus zwei Hypes besteht: KI-Agenten und Meme-Coins.

Sam Altman (ChatGPT, Worldcoin) und Jensen Huang haben 2025 schon zum Jahr der KI-Agenten erklärt und der Kryptospace adaptiert diesen Trend für sich. Den Anfang machte im vergangenen Jahr Truth Terminal, ein KI-Bot auf X der sich auf den Kryptobereich fokussierte. Dieser Bot inspirierte einen Follower dazu, den Token Goatseus Maximus auf Pump.Fun zu launchen.

Der Rest ist Kryptogeschichte und Truth Terminal, beziehungsweise der Schöpfer dahinter, mittlerweile Multimillionär. Der nächste Überflieger ist ai16z. In den letzten 24 Stunden ist der Meme-Coin um 22 Prozent gestiegen und notiert bei 0,7048 US-Dollar. Seit dem Launch im Oktober 2024 ist der Coin sogar um 39.143 Prozent gestiegen. Mit MIND of Pepe steht schon der KI-Agenten-Überflieger in den Startlöchern.

Was ist ai16z für ein KI-Agent?

Bei dem Projekt handelt es sich um eine KI-gestützte Investment DAO. Der native Token des KI-Agenten ist der ai16z. Das Projekt operiert durch eine dezentrale, autonome Organisation (DAO), die im Interesse der Token-Halter Kapital verwaltet. Sämtliche Handels- und Investitionsentscheidungen trifft ein speziell entwickelter KI-Agent, der autonom agiert und von den Projektentwicklern programmiert wurde. Token-Inhaber erhalten ab einer bestimmten Schwelle die Möglichkeit, mit Marc - dem KI-Agenten und zentralen Lenker der Plattform - zu interagieren, um dem System gezielt eigene Anlageideen einzuspeisen. Außerdem profitieren Inhaber von ai16z direkt von den Gewinnen, die die DAO erwirtschaftet. Allerdings wird ai16Z nicht mehr lange so heißen. Das Team dahinter plant eine Umbenennung in ElizaOS. Allerdings muss darüber noch die DAO abstimmen.

To our community and partners,



We are turning toward the next chapter of the project. As we continue to expand across multiple countries, develop our core technology, and foster an incredible community of builders, we are implementing a comprehensive rebranding initiative to… https://t.co/tcoXrPeH0v - Shaw (wartime arc) (@shawmakesmagic) January 28, 2025

MIND of Pepe Presale -Der 4 Millionen Dollar KI-Agent

Kurz zusammengefasst könnte man also sagen, dass KI-Agenten das heiße Ding im Meme-Coin Universum sind und zwei Dinge zusammenbringen, die eigentlich sowieso schon längst zusammengehören: die Blockchain und KI. MIND of Pepe verbindet künstliche Intelligenz mit DeFi-Technologien und funktioniert sowohl offchain als auch onchain.

Offchain agiert der MIND-KI-Agent als autonomes, intelligentes X-Konto, das mithilfe von Hive-Mind-Analysen frühzeitig aufkommende Trends in der Kryptoszene erkennt und das lange bevor sie die breite Masse erreichen. MIND of Pepe teilt auf seinem Account seine Meinung zu neuen Projekten mit und diskutiert auch mit den Nutzern. Die Kirsche auf der Torte sind allerdings die Onchain Funktionen des neuen Meme-Coin KI-Projekts.

Auf MIND of Pepe können nicht nur neue Projekte gelauncht werden. Der KI-Agent verwaltet Portfolios und interagiert mit diversen DeFi-Protokollen. Das Herz von MIND of Pepe ist allerdings der native Token MIND, der aktuell noch im Presale gekauft werden kann. Ein Token kostet 0,0032144 US-Dollar.

Mit seinem Vorverkauf ist es MIND of Pepe gelungen, innerhalb von kürzester Zeit gelungen, über 4 Millionen US-Dollar Raising Capital einzusammeln. Das hohe Tempo könnte ein Hinweis auf das Explosionspotenzial nach dem Listing sein. Um als Early Bird Investor einzusteigen, muss man eine kompatible Wallet, beispielsweise Best Wallet, mit der Webseite des Projekts verbinden. Bezahlt werden kann mit ETH oder USDT. Kreditkartenzahlungen sind ebenfalls möglich.

