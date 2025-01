Fredericton, Nb, Kanada (ots/PRNewswire) -Erste Anwender berichten von einer verbesserten Fähigkeit, Chancen und Risiken für Kunden proaktiv zu erkennenIntrohive, die führende Relationship Intelligence-Plattform, gewährte heute eine Vorschau auf ihre neuesten Innovationen - Ask Introhive und Signals -, die die Art und Weise transformieren, wie Unternehmen ihre Geschäftsbeziehungen verwalten, analysieren und stärken. Ask Introhive und Signals, die sich derzeit im Early Access befinden und im zweiten Quartal 2025 allgemein erhältlich sein werden, bieten intelligentere, schnellere und proaktivere Möglichkeiten zur Umwandlung von Informationen zu Geschäftsbeziehungen in umsetzbare Strategien, die das Unternehmenswachstum fördern.Ask Introhive: Ihr KI-gestützter Relationship Assistant Generative KI verändert den Ansatz von Unternehmen, Daten auf sinnvolle Weise einzusetzen, und im Zentrum dieser Veränderung steht Ask Introhive. Ask Introhive fungiert als Ihr persönlicher Relationship Assistant und ermöglicht Nutzern, eine Frage oder Aufforderung einzugeben und umgehend strategische Erkenntnisse über Kunden, Konten und Beziehungen zu erhalten. Von der Bewertung der Kundengesundheit bis hin zur Identifizierung versteckter Wachstumschancen liefert Ask Introhive die Antworten, auf die es ankommt - ohne Rätselraten und ohne stundenlanges Durchforsten von Tabellenkalkulationen.Ask Introhive nutzt große Sprachmodelle, um enorme Mengen an Engagement- und Beziehungsdaten zu verarbeiten und Antworten auf wichtige Geschäftsfragen zu geben. So kann beispielsweise ermittelt werden, welche Kunden abwanderungsgefährdet sind, und es können die Interaktionen der letzten 90 Tage bewertet werden. Darüber hinaus kann es die stärksten Kontakte bestimmter Unternehmenskunden anzeigen und persönliche Einführungen bei wichtigen Entscheidungsträgern erkennen. Diese verwertbaren Informationen helfen den Teams, fundierte Entscheidungen zu treffen und ihre Beziehungsstrategien zu stärken.Signals: Proaktive Erkenntnisse zu Beziehungen Mit Signals von Introhive werden automatisch wichtige Einblicke gewährt, um die nächsten Schritte im Account-Management zu informieren, sodass die Nutzer stets einen Schritt voraus bleiben. Diese innovative Funktion deckt Risiken und Wachstumschancen auf, die sonst in den umfangreichen Beziehungsdaten verborgen blieben. Signals weist proaktiv auf Kommunikationslücken hin und sorgt dafür, dass wichtige Kunden erneut kontaktiert werden, bevor sie durch die Maschen fallen. Es zeigt auch Beziehungsmöglichkeiten auf, indem es überschneidende Verbindungen oder Wege zu Entscheidungsträgern bei wichtigen Kunden identifiziert. Darüber hinaus werden Nutzer von Signals über Änderungen bei Kontakten wie Positionswechsel benachrichtigt, sodass die Teams jederzeit informiert bleiben und ihre Strategien nahtlos anpassen können.Die ersten Anwender berichten bereits von messbaren Vorteilen bei der Effizienz und wertvollen Einblicken in ihre Geschäftsbeziehungen. Ask Introhive und Signals versetzen Teams in die Lage, schnell wichtige Informationen zu ermitteln, beispielsweise wie oft ein Kontakt mit einem bestimmten Kollegen in Kontakt getreten ist, wann sich zwei Personen zuletzt getroffen oder gemailt haben, oder sogar potenzielle Überschneidungen oder abkühlende Beziehungen zu identifizieren, die sofortige Aufmerksamkeit erfordern.Ask Introhive und Signals machen die manuelle Suche nach Informationen oder das Durchforsten von Dashboards überflüssig und sparen somit nicht nur wertvolle Zeit, sondern geben Fachleuten auch verwertbare Informationen an die Hand, um Verbindungen zu stärken und Chancen nicht zu verpassen.Wertvolle Erkenntnisse vom ersten Tag an Introhive hat sich zum Ziel gesetzt, präzise Einblicke auf der Grundlage erstklassiger Daten zu liefern. Mit einer branchenführenden Datengenauigkeitsrate von 90 % können Unternehmen darauf vertrauen, dass ihre Beziehungsdaten zuverlässig und umsetzbar sind.Introhive hat ausgewählte Kunden zur Teilnahme an seinem Beta-Testprogramm eingeladen. Early Adopters erhalten die erste Gelegenheit, Ask Introhive und Signals kennenzulernen, Feedback zu geben und die Zukunft dieser bahnbrechenden Tools mitzugestalten."Wir freuen uns, mit unseren Early Adopters zusammenzuarbeiten und ihnen Zugang zu diesen hochmodernen Funktionen zu verschaffen", so Lee Blakemore, CEO bei Introhive. "Mit Ask Introhive profitieren Kunden von der Kombination aus generativer KI und unseren hochpräzisen Beziehungsdaten, um wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen, die mit herkömmlichen Benutzeroberflächen und traditionellen CRM-Daten nicht erzielt werden können. Diese Tools helfen Unternehmen, Zeit zu sparen, die Entscheidungsfindung zu verbessern und bisher ungenutzte Möglichkeiten in ihren Beziehungsdaten zu erschließen."Innovationen, die jeden zum "Rainmaker" machen Beziehungen waren schon immer das Herzstück des Geschäftserfolgs. Ohne die erforderlichen Tools, um ihren Wert voll auszuschöpfen, bleiben jedoch viele Chancen ungenutzt. Mit Ask Introhive und Signals sind Teams dazu in der Lage, Beziehungen mit maßgeschneiderten Erkenntnissen zu stärken, Risiken zu erkennen und zu handeln, bevor sie eskalieren, und proaktive, fundierte Entscheidungen zu treffen, die das Wachstum fördern.Um mehr über diese neuen Möglichkeiten zu erfahren, besuchen Sie unsere Website.Informationen zu IntrohiveIntrohive ist eine führende Relationship Intelligence-Plattform, die Unternehmen dazu befähigt, Datensilos aufzubrechen und verwertbare Erkenntnisse aus ihren Beziehungen zu gewinnen, um Zusammenarbeit und Wachstum zu fördern. Mit der Relationship Intelligence von Introhive können Unternehmen die wichtigsten Beziehungen innerhalb des Unternehmens identifizieren, die Stärke von Kunden- und Interessentenbeziehungen messen, die unternehmensübergreifende Zusammenarbeit fördern, Risiken und Chancen aufdecken, indem sie den Zustand der Beziehungen im Verlauf der Zeit verstehen, und diese Erkenntnisse für die Geschäftsentwicklung und Kundenbindung nutzen. Introhive genießt das Vertrauen von branchenführenden Marken und unterstützt mehr als 250.000 Benutzer in über 90 Ländern. Entdecken Sie, wie Introhive die Art und Weise, wie Sie Beziehungen verwalten, verändern kann: www.introhive.com.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2237099/Introhive_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/introhive-bietet-vorschau-auf-bahnbrechende-innovationen-ask-introhive-und-signals-302363848.htmlPressekontakt:Pouneh Hanafi,pouneh.hanafi@introhiveOriginal-Content von: Introhive, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167737/5960119