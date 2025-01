MetricStream, der weltweite Marktführer für integriertes Risikomanagement (IRM) und Governance, Risk und Compliance (GRC), kündigte heute den Start seiner KI-gestützten GRC-Leadership Series an, einer Präsenz-Workshop- und Networking-Veranstaltung mit Michael Rasmussen, dem renommierten GRC-Analysten und Experten bei GRC 20/20 Research. Diese exklusive Veranstaltung, die im Februar und März in sechs wichtigen Städten in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum stattfindet, soll Organisationen dabei helfen, ihre Modernisierung im Bereich Risiko- und Compliance-Management durch Best Practices und KI zu beschleunigen.

Die interaktiven Workshops behandeln grundlegende Themen wie:

Warum traditionelle GRC-Ansätze weiterentwickelt werden müssen

Schlüsselstrategien für den Fortschritt auf dem GRC-Reifungsprozess

Nutzung neuer Technologien wie KI zur Verbesserung der Risiko- und Compliance-Effizienz

Zusammenarbeit über Unternehmensfunktionen hinweg zur Verbesserung der GRC-Einführung

GRC-Reiseberichte von Kunden

"Wir sind bestrebt, Unternehmen mit KI und integrierten GRC-Programmen auszustatten, damit sie in der heutigen komplexen Risiko- und Regulierungsumgebung erfolgreich sein können", sagte Manu Gopeendran, SVP, Strategy and Marketing, MetricStream. "Die KI-gestützte GRC-Leadership Series soll umsetzbare Erkenntnisse liefern, die praktischen Anwendungen von KI verständlich machen, sinnvolle Diskussionen fördern und Möglichkeiten zum Networking mit Branchenkollegen schaffen."

"Organisationen stehen im Jahr 2025 vor einer sich schnell entwickelnden Regulierungslandschaft, neu auftretenden Risiken und beispiellosen IT- und Cyberrisiken. Die traditionellen Methoden zur Verwaltung von GRC-Funktionen reichen nicht mehr aus", sagte Michael Rasmussen, GRC-Analyst und Experte bei GRC 20/20 Research. "Die GRC by Design-Workshops bieten Risiko-, Compliance- und Audit-Fachleuten die Möglichkeit, sich praxisnah mit diesen Herausforderungen auseinanderzusetzen, bewährte Verfahren zu erkunden, die Leistungsfähigkeit von KI zu nutzen und innovative Strategien zu diskutieren, die Organisationen in die Lage versetzen, ihre Risiko- und Compliance-Programme effizienter und widerstandsfähiger zu gestalten."

Diese kostenlose Veranstaltungsreihe ist ein Muss für Führungskräfte aus den Bereichen GRC, Risikomanagement, Compliance und Audit, die Folgendes anstreben:

Umsetzbare Einblicke in die Modernisierung von GRC-Prozessen zu erhalten

Die Rollen von KI und Technologie bei der Umgestaltung des Risikomanagements zu entdecken

Sich mit Branchenexperten und Gleichgesinnten in einer ansprechenden Umgebung zu vernetzen

Die Teilnehmer erwartet eine spannende Sitzung, gefolgt von Networking, Getränken und Hors d'oeuvres.

Weitere Informationen zur Leadership Series und zur Anmeldung finden Sie auf den Veranstaltungsseiten für Singapur, Kuala Lumpur, Manila, Amsterdam, Frankfurt und Zürich.

Über MetricStream, Inc.

MetricStream ist der weltweit führende SaaS-Anbieter von integrierten Risikomanagement- und GRC-Lösungen, die es Unternehmen ermöglichen, Risiken zu nutzen, indem sie das Wachstum durch risikobewusste Entscheidungen beschleunigen. Wir verbinden Unternehmensführung, Risikomanagement und Compliance im gesamten Unternehmen. Unser ConnectedGRC und unsere drei Produktlinien BusinessGRC, CyberGRC und ESGRC basieren auf einer einzigen, skalierbaren Plattform, die Sie auf Ihrem GRC-Weg unterstützt, wo auch immer Sie sich befinden.

MetricStream hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, mit einem Betriebs- und F&E-Zentrum in Bangalore, Indien, und Vertriebs- und Betriebsunterstützung auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie unter www.metricstream.com und LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250129102090/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Patricia A. McParland

Associate Vice President, Marketing

pr@metricstream.com