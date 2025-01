Americhem, Inc., ein weltweit anerkannter Entwickler und Hersteller von kundenspezifischen Farb-Masterbatches, funktionalen Additiven, technischen Compounds und Leistungstechnologien, hat die EcoLube MD-Produktlinie von PFAS-freien, intern geschmierten Compounds speziell für medizinische Geräte und andere Anwendungen im Gesundheitswesen auf den Markt gebracht.

Aufbauend auf dem Erfolg der Einführung von EcoLube durch Americhem 2024 bietet EcoLube MD erhebliche Vorteile für Anwendungen im Gesundheitswesen. Als nachhaltige, PFAS-freie Lösung erfüllt EcoLube MD den kritischen Bedarf an einer effektiven Verschleiß- und Reibungsreduzierung. Es gewährleistet die Einhaltung aktueller und zukünftiger Vorschriften, zeigt Umweltverantwortung und reduziert die Umweltbelastung.

Die vorgefetteten technischen Compounds und Legierungen von EcoLube MD sind so konzipiert, dass sie Herstellern dabei helfen, den Verschleiß und die Reibung beweglicher Kunststoffteile zu reduzieren, die Geräuschentwicklung während des Gebrauchs zu verringern und den Reibungskoeffizienten bei Kunststoff-auf-Kunststoff- und Kunststoff-auf-Metall-Anwendungen zu senken, und das alles ohne den Einsatz von PFAS-Komponenten. Zu den Endanwendungen können minimalinvasive chirurgische Geräte, Spritzenpumpen, Prothesen, Operationsroboter und vieles mehr gehören.

Matt Miklos, Vizepräsident/Geschäftsführer der Abteilung für technische Verbindungen von Americhem, stellte fest, dass Erstausrüster im Gesundheitswesen zunehmend auf Nachhaltigkeit bedacht sind und sicherstellen wollen, dass neue Produkte den aktuellen und zukünftigen Vorschriften entsprechen.

"Da Vorschriften auf der ganzen Welt die Verwendung von PFAS und PTFE möglicherweise einschränken oder verbieten, stehen Erstausrüster im Gesundheitswesen vor der Herausforderung, Alternativen zu finden, die ihre selbstschmierende Leistung erreichen können", so Miklos. "Unsere neue PFAS-freie EcoLube MD-Linie zeigt Americhems Engagement für Innovation, die Erfüllung ihrer einzigartigen Bedürfnisse und die Unterstützung, damit sie in ihren jeweiligen Märkten an der Spitze bleiben."

Verbesserung von Medizinprodukten durch strenge Materialleistung und Konformität

Linda Boyett, Vizepräsidentin für globale Technologie und Innovation bei Americhem, sagte, dass Ecolube MD auf Leistung und Biokompatibilität getestet wurde. Interne Tests haben in den meisten Fällen eine ähnliche Leistung wie die traditionelleren internen Schmierstoffe und verschleißfesten Additive ergeben. Ecolube MD wurde im Rahmen der globalen medizinischen Konformitätszertifizierungen einem ISO10993-5-Test auf Biokompatibilität unterzogen.

"Die ISO10993-5-Prüfung auf Biokompatibilität ist eine wichtige globale Zertifizierung für die Einhaltung medizinischer Vorschriften, und wir sind stolz darauf, dass EcoLube MD eine bewährte Lösung ist, die Nachhaltigkeit und Leistung für die Gesundheitsbranche unterstützt", so Boyett.

EcoLube-Schmierstofffamilie

EcoLube sprengt die Grenzen herkömmlicher Schmiermittel und läutet eine neue Ära der eingebetteten Leistung ein. Diese revolutionäre Technologie integriert speziell entwickelte Funktionsadditive direkt in das Material und sorgt so für eine lang anhaltende Schmierung von innen. Eine Vielzahl von Funktionsadditiven ist auf spezifische Anwendungen zugeschnitten, was zu einer vielseitigen EcoLube-Produktlinie führt, die eine Vielzahl von Schmierproblemen lösen kann

Festkörper-Schmierstoffe, die nicht migrieren, extremen Drücken standhalten und den Reibungsverschleiß und das "Slip-Stick"-Verhalten in Nylonlagern reduzieren.

Multifunktionale, migrierende Grenzschmierstoffe reduzieren den Reibungskoeffizienten und die Verschleißrate, indem sie beim Start und bei hohen Geschwindigkeiten sofortige Schmierung bieten.

Nicht traditionelle Formulierungen bieten Scherfestigkeit und Abriebfestigkeit zwischen beweglichen, zusammenpassenden Teilen.

Reibungsarme, nicht migrierende Additive sind so konzipiert, dass sie PTFE in verschiedenen Anwendungen und Thermoplasten ersetzen können.

Die Biokompatibilitätstests von Ecolube MD und die Einhaltung der medizinischen Zertifizierungen in Verbindung mit den strengen Verpflichtungen von AEC im Rahmen des Prozessänderungsmanagements und dem Versprechen einer festen Formulierung machen es zu einer einfachen Wahl für eine Vielzahl von medizinischen Anwendungen.

Eine breite Palette an Basisharzen

Americhem hat EcoLube-Verbindungen in einer Vielzahl von Basisharzen formuliert, darunter ABS, PBT, PCABS, PC, PEI, PPE, PPS, PE, PP, PSU, PPSU, POM, PEEK, PPA, PA und TPU.

"Wir sind stolz auf unsere Fähigkeit, Produkte an die Leistung, die Verarbeitungsprozesse, die Farbe und die ästhetischen Anforderungen des Endmarktes anzupassen. Durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden gestalten wir Spezifikationen und neue Technologien so, dass sie ihren individuellen Bedürfnissen und Nachhaltigkeitszielen entsprechen", fügte Miklos hinzu.

Über Americhem

Americhem ist ein innovativer, technologieorientierter Marktführer in der globalen Polymerindustrie. Leistung, Lösungen und Vertrauen durch eine enge Zusammenarbeit mit den Kunden bilden das Fundament des Unternehmens. Alle Produkte des Unternehmens werden unterstützt durch einen umfassenden technischen Support, der Qualität, Zuverlässigkeit und Wert gewährleistet. Americhem betreibt zehn Produktionsstätten und unterhält Vertriebsniederlassungen rund um den Globus.

