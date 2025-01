Berlin (ots) -Fast drei Jahre nach Kriegsbeginn gehen Forscher an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) davon aus, dass sich die Umweltschäden in der Ukraine auf eine Schadenssumme von rund 72 Milliarden Euro belaufen. Sie berufen sich bei diesen Berechnungen auf Angaben der ukrainischen Umweltbehörde. Die Koordinatorin des Kompetenznetzwerks für internationale Ukrainestudien (KIU) an der Viadrina, Susann Worschech, spricht gegenüber rbb24 Recherche in diesem Zusammenhang von einem "Ökozid". Gemeint ist damit die massenhafte Zerstörung von natürlichen Lebensgrundlagen.Neben 25.000 Hektar verbranntem Wald haben die Forscher 220 durch die russische Invasion bedrohte oder zerstörte Naturschutzgebiete und gut eine Million Hektar verminte Wald- und Landflächen bilanziert. Das entspricht in etwa der gesamten Waldfläche Brandenburgs. Berücksichtigt werden in der "Ökozid"-Berechnung auch die erneute Radioaktivitätsbelastung durch aufgewühlte kontaminierte Erde rund um das havarierte Atomkraftwerk Tschernobyl.Auch die von der Sprengung des Kachowka-Staudamms ausgelöste Umweltkatastrophe und die Ölverschmutzung der Meere durch bombardierte Ölplattformen oder havarierte Tanker finden sich in der Auflistung. Darüber hinaus gibt es inzwischen auch ein auffälliges Wal- und Delphinsterben im Schwarzen Meer.Dr. Susann Worschech von der Viadrina sieht bei der Bewältigung der Umweltschäden die Europäische Union und die Bundesregierung am Zug. Sie regt außerdem an, den "Ökozid" als Straftatbestand am Internationalen Strafgerichtshof einzuführen und russische Vermögen zur Finanzierung der Kriegsfolge auch jenseits der Zinserträge für die kriegsbedingten Wiederaufbaukosten heranzuziehen.rbb24 Recherche hat die im Bundestag vertretenen Parteien sowie das Bündnis Sahra Wagenknecht gefragt, wie sie diese Forderung bewerten. Die Grünen stimmen der Forderung von Worschech zu. Auch die SPD setzt beim Wiederaufbau auf eine wichtige Rolle des Umweltschutzes. Die Linke weist darauf hin, dass für die Beseitigung von Umweltschäden eine internationale Koordination nötig sei. Russland müsse einen finanziellen Beitrag zum Wiederaufbau leisten. CDU/CSU, FDP, BSW und AfD haben bis Redaktionsschluss nicht geantwortet.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 RechercheTel.: 030-97993 30350Mail: rbb24recherche@rbb-online.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5960045