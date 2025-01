MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Habeck/Jahreswirtschaftsbericht:

"Viel lieber als über seinen Jahreswirtschaftsbericht hätte der grüne Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck gestern nur über die mit Friedrich Merz angeblich aufziehende schwarz-blaue Gefahr in Deutschland gesprochen. Aber es nützt ja nichts: Die Wirtschaftskrise macht keine Pause, nur weil gerade Wahlkampf ist. Und so musste Habeck die mieseste Bilanz verkünden, die je ein deutscher Wirtschaftsminister zu verantworten hatte: Nach der längsten Rezession der Nachkriegszeit erwartet die Rest-Ampelregierung auch für 2025 nur noch ein Wachstum hart an der Nulllinie. Das vom Kanzler versprochene "grüne Wirtschaftswunder" ist wenig überraschend ausgeblieben. Wenigstens fehlt es nicht an Ausreden: Schuld sind Merkel und Putin, vor allem aber die böse Schuldenbremse und die noch bösere FDP. Also alle außer Habeck."/DP/jha