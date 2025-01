DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 30. Januar

=== *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht Januar mit Steuereinnahmen Dezember, Berlin *** 06:30 SE/Nordea Bank Abp, Jahresergebnis *** 06:55 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Jahresergebnis *** 07:00 CH/ABB Ltd, Ergebnis 4Q *** 07:00 CH/Roche Holding AG, Jahresergebnis (14:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Deutsche Bank AG, Jahresergebnis (09:00 BI-PK; 11:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Jahresergebnis (10:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 FI/Nokia Corp, Jahresergebnis 07:00 CH/STMicroelectronics NV, Jahresergebnis *** 07:30 DE/Symrise AG, vorläufiges Jahresergebnis (09:00 BI-PK; 13:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 FR/Sanofi SA, Jahresergebnis 07:30 DE/SNP Schneider Neureither & Partner SE, Jahresergebnis 07:30 NL/KPN NV, Jahresergebnis *** 07:30 FR/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q PROGNOSE: 0,0% gg Vq 3. Quartal: +0,4% gg Vq *** 08:00 CH/Glencore plc, Production Report 2024 *** 08:00 GB/BT Group plc, Trading Update 3Q *** 08:00 GB/Shell plc, Ergebnis 4Q *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Jahresergebnis *** 08:00 CH/Handelsbilanz Dezember *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Dezember und Jahr 2024 Importpreise PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,0% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vm/+0,6% gg Vj *** 08:45 FR/Privater Verbrauch Dezember PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+0,2% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+0,3% gg Vj 09:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, vorläufiges Jahresergebnis *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Januar HVPI PROGNOSE: +2,5% gg Vj zuvor: +2,8% gg Vj 09:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Rede im Bundestag zum Jahreswirtschaftsbericht, Berlin *** 10:00 DE/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q saison- und kalenderbereinigt gg Vq PROGNOSE: -0,1% gg Vq 3. Quartal: +0,1% gg Vq kalenderbereinigt gg Vj PROGNOSE: -0,1% gg Vj 3. Quartal: -0,3% gg Vj *** 10:00 IT/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q PROGNOSE: +0,1% gg Vq/+0,6% gg Vj 3. Quartal: 0,0% gg Vq/+0,4% gg Vj *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Dezember Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,3% zuvor: 6,3% *** 11:00 EU/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q Eurozone PROGNOSE: +0,1% gg Vq/+1,0% gg Vj 3. Quartal: +0,4% gg Vq/+0,9% gg Vj *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Januar Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 93,7 zuvor: 93,7 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -14,0 zuvor: -14,1 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -14,2 Vorbschätzung:-14,2 zuvor: -14,5 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Januar 12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 4Q *** 12:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 4Q *** 14:00 US/Mastercard Inc, Jahresergebnis *** 14:15 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung Einlagensatz PROGNOSE: 2,75% zuvor: 3,00% 14:30 IT/Assicurazioni Generali SpA, Investorentag *** 14:30 US/BIP (1. Veröffentlichung) 4Q annualisiert PROGNOSE: +2,5% gg Vq 3. Quartal: +3,1% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,3% gg Vq 3. Quartal: +1,9% gg Vq *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 228.000 zuvor: 223.000 *** 14:45 EU/EZB, PK nach Ratssitzung 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI 17:00 DE/CDU-Chef Merz, CDU-Wahlkampfveranstaltung, Dresden *** 22:00 US/Intel Corp, Ergebnis 4Q *** 22:05 US/Visa Inc, Ergebnis 1Q *** 22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 1Q - KR, CH, HK, SG/Börsenfeiertag Südkorea, China, Hongkong, Singapur ===

