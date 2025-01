DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

LIEFERKETTENRICHTLINIE - EU-Industriekommissar Stephane Sejourne will die EU-Lieferkettenrichtlinie entweder erheblich vereinfachen oder ganz verwerfen. Es könne nicht sein, dass Unternehmen in Unsicherheit gelassen werden. "Ständige Verschiebungen und unklare Umsetzungen helfen weder der Wirtschaft noch der politischen Glaubwürdigkeit", sagte Sejourne im Interview mit dem Handelsblatt. "Wenn wir Entbürokratisierung ernst meinen, dann müssen wir den Mut haben, klare Einschnitte zu machen", sagte Sejourne. Er werde dafür eintreten, "dass wir hier klare Entscheidungen treffen." (Handelsblatt)

PANAMAKANAL - Hapag-Lloyd-Chef Rolf Habben Jansen macht sich keine Sorgen um den Panamakanal. "Der Panamakanal wird offen bleiben, die Schifffahrt wird ihn weiter nutzen können, davon bin ich überzeugt", sagte Habben Jansen der Zeitung Welt. "Wichtig für uns ist es, dass der Kanal ausreichend Wasser für die Durchfahrt hat, was zuletzt nicht immer der Fall gewesen ist." Mit Blick auf den Suezkanal will der Manager nicht spekulieren, wann eine Durchfahrt wieder sicher sein wird. "Für uns steht die Sicherheit unserer Crews an erster Stelle. Deshalb werden wir vorerst weiter den Weg um das Kap der Guten Hoffnung nehmen. Dafür müssen wir allerdings viel mehr Schiffe einsetzen und wir verbrauchen auch deutlich mehr Treibstoff." (Welt)

January 30, 2025

