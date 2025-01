Die Lufthansa ist in den vergangenen Jahren bereits kräftig durch Akquisitionen gewachsen. Diesen Kurs will der Vorstand fortsetzen. Nun steigt der MDAX-Konzern bei der lettischen Fluggesellschaft AirBaltic ein. Für 14 Millionen Euro übernimmt die Lufthansa Group einen Anteil von zehn Prozent in Form von Wandelaktien, wie die beiden Unternehmen mitteilten.Darüber sei gemeinsam mit dem lettischen Verkehrsministerium eine Vereinbarung unterzeichnet worden. Zusätzlich erhält die Lufthansa einen Sitz ...

