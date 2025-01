Emittent / Herausgeber: Trade Republic Bank GmbH / Schlagwort(e): Produkteinführung/Expansion

Trade Republic treibt Wachstum in Europa zügig voran und startet lokalisiertes Bankangebot in Italien.



Mit 8 Millionen Kunden und über 100 Milliarden Euro verwaltetem Vermögen zählt Trade Republic als Europas größte Sparplattform zu den Innovationstreibern unter den Banken.

Nur drei Wochen nach dem erfolgreichen Start in Frankreich führt Trade Republic sein kostenloses Girokonto und die lokale IBAN jetzt auch in Italien ein. Darüber hinaus bietet Trade Republic als erstes internationales Fintech die automatische Steuerabführung "Regime Amministrato" an und stellt sich damit in direkte Konkurrenz zu den etablierten Banken in Italien.

Bereits mehr als ein Drittel der Kunden kommen aus den internationalen Märkten, Tendenz stark steigend. Die internationale Nachfrage nach einfachen und günstigen Sparprodukten unterstreicht die Notwendigkeit der privaten Altersvorsorge in ganz Europa. Berlin, 30. Januar 2025. Trade Republic setzt seinen Expansionskurs weiter fort und etabliert sich als eine der führenden Banken für den privaten Vermögensaufbau in Europa. Bereits kurz nach dem erfolgreichen Start der lokalen Produkte in Frankreich führt Trade Republic nun auch in Italien ein kostenloses Girokonto mit lokaler IBAN ein und führt die Steuern ab sofort automatisch an das Finanzamt ab. Mit über 8 Millionen Kunden und einem verwalteten Vermögen von mehr als 100 Milliarden Euro setzt Europas größte Sparplattform neue Maßstäbe in der Finanzbranche. Das anhaltend starke Wachstum der internationalen Märkte unterstreicht die länderübergreifende Notwendigkeit für die private Altersvorsorge in Europa.



"Millionen von Europäern haben erkannt, dass ihre Regierungen keine Lösungen für eines der drängendsten Probleme unserer Zeit haben. Die Rentenlücke ist ein vorhersehbares und berechenbares Problem und findet in den politischen Diskussionen immer noch nicht ausreichend Platz", sagt Christian Hecker, Mitgründer von Trade Republic. "Mit unserer Vollbanklizenz, nationalen Geschäftseinheiten und eigenen Infrastruktur werden wir deshalb lokalisierte und kostengünstige Sparprodukte bauen und damit die Menschen unterstützen, ihr Geld in die eigenen Hände zu nehmen."



Trade Republic hat sich mit über 8 Millionen Kunden und mehr als 100 Milliarden Euro verwaltetem Vermögen als eine der führenden Direktbanken in Europa etabliert. Durch innovative Produkte wie das kostenlose Girokonto, 1 Prozent Saveback bei Kartenzahlungen, welcher direkt in einen Sparplan reinvestiert wird, jährlich 3 Prozent Zinsen auf das gesamte Guthaben und kostenfreie Sparpläne bietet Trade Republic maßgeschneiderte Bankdienstleistungen, die sich nahtlos in den Alltag der Menschen integrieren und ihnen dabei helfen, ein eigenes Vermögen aufzubauen. "Die Rentenlücke ist ein Europäisches Problem. Die Produkte für unsere Kunden unterscheiden sich jedoch lokal. Unsere Mission ist es, jedem Europäer das beste Angebot zum langfristigen Sparen zu bieten", sagt Julian Collin General Manager International Markets von Trade Republic. "Italien ist nach Frankreich bereits der zweite große Markt in Europa in diesem Jahr, in dem wir unser Angebot lokalisieren. Ein weiterer Schritt, der das europäische Wachstum weiter vorantreibt und den Wettbewerb für alle traditionellen Banken in Europa verstärkt." Mit der konsequenten Expansion und innovativen Finanzlösungen setzt Trade Republic neue Maßstäbe im europäischen Bankenwesen. Das Unternehmen zeigt, wie moderne Technologie und benutzerfreundliche Dienstleistungen den Finanzsektor revolutionieren und somit Millionen von Europäern ermöglichen, ihr finanzielles Leben einfach zu gestalten und mit dem privaten Vermögensaufbau zu starten. Durch den kontinuierlichen Ausbau lokalisierter Angebote stellt Trade Republic sicher, in den internationalen Märkten das jeweils beste Angebot für die Menschen zu bieten. Weitere Informationen und Pressematerial finden Sie hier:

Über Trade Republic

Trade Republic hat die Mission, jedem die Möglichkeit zu geben, durch einfachen, sicheren und kostenlosen Zugang zum Finanzsystem Wohlstand zu schaffen. Mit vielen Millionen Kunden aus 17 europäischen Ländern und einem verwalteten Vermögen von über 100 Milliarden Euro ist Trade Republic für viele Europäer bereits die HomeScreen-App für die Verwaltung ihres Vermögens. Trade Republic bietet Investitionen in Sparpläne, Bruchteil Handel von Aktien, ETFs, Anleihen sowie Derivate und Kryptowährungen an. Zusätzlich profitieren Kunden von der Trade Republic Karte mit 1 Prozent Saveback auf Kartenzahlungen sowie dem Girokonto, das Zinsen in Höhe der Europäischen Zentralbank (EZB) für alle Kunden bietet. Trade Republic ist eine Vollbank und wird von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie der Deutschen Bundesbank beaufsichtigt. Europas größter Broker und führende Sparplattform hat Wachstumskapital von weltweit führenden Investoren wie Accel, Peter Thiels Founders Fund, Ontario Teachers' Pension Plan, Sequoia, Creandum und TCV erhalten. Das in Berlin ansässige Unternehmen wurde 2015 von Christian Hecker, Thomas Pischke und Marco Cancellieri gegründet.



