Breaking News: Wichtige Zertifizierung und Verkaufsmeilenstein!

Anzeige / Werbung

Die Tochterfirma von InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) verkauft im Schnitt derzeit 5.000 Produkte pro Tag - das sind fast 2 Millionen Einheiten pro Kalenderjahr!

Ab jetzt sollten sich die Beauty-Produkte aber noch besser verkaufen, da man eine wichtige dermatologische Zertifizierung erhalten hat.

- Anzeige - Interessenkonflikte und Disclaimer beachten - Advertorial/Werbung [Auftraggeber: InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW)] -

InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) ist bekannt für die Entwicklung des schmerzstillenden Medikamentes, genannt LPD (Liposomales CBD), dass nach einer einzigen Injektion über Wochen im Organismus bleibt, keine Nebenwirkungen zeigt, sogar die Blut-Hirn-Schranke überwindet und in zahlreichen Tier-Versuchen die schmerzlindernde Wirkung unter Beweis gestellt hat, sodass man vor Kurzem von der FDA die Einstufung bekommen hat, dass man unter der Regel "505(b)(2)" den Zulassungsweg beschreiten kann, die es erlaubt, bereits bekannte Daten von anderen zugelassenen Medikamenten zu verwenden, was einen deutlich vereinfachten und beschleunigten Prozess bedeutet! Gleichzeitig sucht das Unternehmen für LPT auch die Zulassung für den Veterinärsektor.

Was vielleicht nicht ganz so viele Investoren wissen, ist der Umstand, dass InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) in den Quartalen 1-3 2024 (4. Quartal noch ausständig), durch ihre Tochterfirma über 24 Mio. USD Umsatz verbuchen kann - ein Marke, die im Jahr 2025 noch kräftig anwachsen könnte, wenn man die aktuelle News in Betracht zieht:

Breaking News: Innocan Pharma's subsidiary BI Sky Global completes HRIPT test and surpasses important sales milestone

InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW), ein Pionier in der Pharma- und Biotechnologiebranche, freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft BI Sky Global den "Human Repeated Insult Patch"-Test (HRIPT) auf Sensibilisierung und Reizung erfolgreich abgeschlossen hat und damit die Sicherheit seiner Kosmetikprodukte gewährleistet ist. HRIPT ist der Standard-Sicherheitstest der Körperpflegeindustrie für Kosmetika, rezeptfreie Medikamente und topische Medizinprodukte.

Darüber hinaus gab das Unternehmen bekannt, dass es den wichtigen Umsatzmeilenstein von durchschnittlich 5.000 Einheiten pro Tag im Jahr 2024 überschritten hat. Diese Leistung ist besonders bedeutsam, da die typische Mindestproduktionsmenge für die meisten Kosmetikprodukte insgesamt 5.000 Einheiten beträgt, während BI Sky Global diese Menge täglich verkauft. Dieses signifikante Verkaufsvolumen übersteigt bei weitem die Anforderungen für jährliche Produktionsvereinbarungen mit wichtigen externen Fertigungsunternehmen.

Dies ist ein weiterer klarer Beweis dafür, wie die Stärke der Geschäftstätigkeit unserer Tochtergesellschaft BI Sky Global unseren Aktionären einen großen Mehrwert bietet. Wir haben in den letzten drei Jahren mit vielen Stammkunden ein starkes Fundament aufgebaut, das wir weiter festigen und ausbauen wollen. Iris Bincovich, CEO InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW)

News Fazit:

5.000 Einheiten pro Tag x 30 Tage x 12 Monate = 1.800.000 Produkte pro Jahr - ehrlich, das ist doch vermutlich mehr als manche der hochprominenten Marken verkaufen. So ist es auch plausibel, dass die Umsätze in der Kosmetik-Sparte immer weiter explodieren! Im Jahr 2022 sahen wir noch einen Jahresumsatz von 2,5 USD. In den ersten 3 Quartalen 2024 konnte man schon über 24 Mio. USD vermelden. Das ist eine Wachstumskurve, die seinesgleichen sucht!

Apropos Zahlen - der Jahresabschluss wird auch demnächst fällig!!!

Für uns steht es außer Zweifel, dass gerade jetzt, da die Aktie, trotz der großen Fortschritte sowohl im FDA-Bereich, als auch in der Beauty-Sparte, auf einem langjährigen Tief steht, eine Investitionsüberlegung wert ist, die sich schnell auszahlen könnte. Meinung Reaktion

Steile Umsatzkurve

Innocan Pharma meldet Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2024 - 2,7-facher Umsatzzuwachs im Jahresvergleich auf 24 Mio. US$ im Zeitraum von 9 Monaten

InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) meldet für den am 30. September endenden 9 Monate Zeitraum einen Umsatz von 24,03 Millionen USD (33,62 Mio. CAD) - das sind 2,74 Mal so hoch als der des Vergleichszeitraumes 2023. Der Bruttogewinn erhöhte sich in den neun Monaten um 183 % auf 21,8 Mio. US$ gegenüber den neuen Monaten des Vorjahres 2023 (7,7 Mio. US$).

Umsatz für das 3. Quartal stieg im Vergleich zum Vorjahr um 111 % auf 8,6 Millionen US-Dollar.



Der Bruttogewinn im dritten Quartal stieg um 112 % auf 7,8 Mio. US$, verglichen mit 3,7 Mio. US$ im dritten Quartal 2023.





INNOCAN PHARMA CORP.*

WKN: A2PSPW CSE: INNO



MIT EINEM KONTO BEI SMARTBROKER KÖNNEN SIE DIESE AKTIE AB 0 EURO HANDELN. - EIN BROKERWECHSEL ZAHLT SICH OFT AUS!





Dass die LPT-Therapie (eine subkutane Injektion monatlich) von InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) bei arthritischen Schmerzen ein gut wirksames Medikament ist, hat das Publikum bereits aus den Ergebnissen präklinischer Tierversuche erfahren. Der Zustand von Eseln, Ziegen und Hunden, die nicht mehr mobil waren, verbesserte sich durch die entzündungshemmende Wirkung drastisch. Man befindet sich bereits auf den FDA-Zulassungspfad!

Der Konkurrenz überlegen

Das von InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) entwickelte Medikament, muss nur einmal monatlich verabreicht werden - das ist ein Punkt bei dem man Alle schlägt! Aber es gibt noch m,ehr:



Behandlungsbeispiel:

Trotz der Verabreichung von Schmerzmitteln fand die Eselin Miri keine Entlastung und konnte sich nicht mehr bewegen, sodass ihren Pflegern empfohlen wurde, sie einzuschläfern. In einem Akt des Mitgefühls wurde der Eselin eine Injektion mit Liposom-CBD verabreicht. Die Wirkung trat sofort ein, und Miri wurde wieder aktiv und streute auf dem Bauernhof umher. Nach der Liposom-CBD-Injektion konnte Miri wieder laufen und sich bewegen, wie es vor der Hufrehe der Fall gewesen war.

Die LPT-Therapie wirkt. In der Vergangenheit waren es zahlreiche Hunde und Ziegen, die durch die beinahe wundertätige Wirkung wieder mobil wurden. Aber dieses Esel-Beispiel erachten wir als noch signifikanter, da es belegt, dass durch die LPT-Therapie die Mobilität wieder hergestellt wird.

Langzeitwirkung ohne Abstriche:

In zwei laufenden Fällen zeigten Hunde, die an Osteoarthritis litten und mit LPT-CBD behandelt wurden, nachdem sie auf nichtsteroidale Antirheumatika (NSAIDs) und orales CBD nicht reagiert hatten, eine spürbare Schmerzlinderung, eine deutlich verbesserte Beweglichkeit und ein deutlich gesteigertes Wohlbefinden. Beide Hunde blieben 2 bzw. 2,5 Jahre lang bei der LPT-CBD-Behandlung, nachdem ihre Besitzer von einer deutlichen Verbesserung ihrer Lebensqualität berichteten.

Warum es funktionieren kann

Die entzündungshemmende Wirkung von CBD ist bekannt aber üblicherweise wird das CBD vom Organismus binnen weniger Stunden wieder ausgeschieden, sodass es die Wirkung nicht voll entfalten kann. Mit der LPT-CBD-Injektion kann ein CBD Level im Körper aufrecht erhalten werden - dieser ist offenbar für die sensationelle Wirkung bei der Bekämpfung von Arthritis-Schmerzen und auch anderen Anwendungen verantwortlich.



FAZIT:

Wir denken, dass es nicht schwer fällt, das gewaltige Potential, das in InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) steckt, zu erkennen. Ein Investment könnte Gewinne erzielen, die außerhalb der allgemeinen Vorstellungskraft liegen.

Helmut Pollinger



*Beachten Sie zwingend nachfolgende Hinweise zu den bei bullVestor definitiv bestehenden Interessenkonflikten hinsichtlich dieser Veröffentlichung sowie unsere Riskohinweise und unseren Haftungsausschluss

Abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen.

Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen. Aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei bullVestor vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken.

Die von bullVestor für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von bullVestor dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt zahlen.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der bullVestor-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet.

Die Herausgeberin und Autoren der bullVestor-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater. Deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten. Alle durch bullVestor veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.

Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von bullVestor enthaltenen Wertungen und Aussagen. Diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen. Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den bullVestor-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten

Die Herausgeberin und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung des besprochenen Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen:

I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung SIGNIFIKANTE Aktienbestände und behalten sich vor, diese zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung zu verkaufen oder neue Positionen in der besprochenen Aktie einzugehen.

II. Autoren und die Herausgeberin und Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ein Beratungsmandat mit dem besprochenen Unternehmen und erhalten hierfür ein Entgelt. Autoren und die Herausgeberin wissen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktie im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kommt es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung. Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung von bullVestor ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlich und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag der besprochenen Unternehmen.



Impressum:

bullVestor Medien GmbH

Gutenhofen 4

4300 St. Valentin Österreich

Tel: +43 7435 54077-0

Firmenbuchnummer: FN275279y

Geschäftsführer und 100% Eigentümer und Verantwortlicher für den Inhalt: Helmut Pollinger

Gerichtstand: St. Pölten

kontakt[at]bullvestor.at



- Werbung -

Enthaltene Werte: CA45783P1027