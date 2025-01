EQS-News: Hapag-Lloyd AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Hapag-Lloyd veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen für 2024



30.01.2025 / 07:28 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hapag-Lloyd veröffentlicht vorläufige Geschäftszahlen für 2024 EBITDA und EBIT leicht höher als im Jahr 2023

Transportmenge um 5 % auf 12,5 Millionen TEU gestiegen

Durchschnittliche Frachtrate auf Vorjahresniveau Hapag-Lloyd hat im Geschäftsjahr 2024 auf Basis vorläufiger und untestierter Zahlen ein Konzern-EBITDA von 5,0 Milliarden US-Dollar (4,6 Milliarden Euro) erzielt. Das Konzern-EBIT verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr ebenfalls leicht auf 2,8 Milliarden US-Dollar (2,6 Milliarden Euro). Beide Kennzahlen liegen am oberen Ende der im Oktober 2024 angepassten Ergebnisprognose. Wesentlich dazu beigetragen haben höhere Transportmengen sowie eine stabile durchschnittliche Frachtrate. Sie lag mit 1.492 USD/TEU auf dem Niveau des Vorjahres (2023: 1.500 USD/TEU). Die Umsätze stiegen auf 20,7 Milliarden US-Dollar (19,1 Milliarden Euro), insbesondere aufgrund der stärkeren Nachfrage nach Containertransporten. Die Transportmenge erhöhte sich um rund

5 % auf 12,5 Millionen TEU - trotz der Umfahrung des Kaps der Guten Hoffnung aufgrund der Sicherheitslage im Roten Meer und der damit verbundenen längeren Reisezeiten. Der Geschäftsbericht und die testierten Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 sowie der Ausblick auf das laufende Jahr werden am 20. März 2025 veröffentlicht. Erläuterungen zu den verwendeten Kennzahlen EBITDA und EBIT sind hier zu finden: https://www.hapag-lloyd.com/de/ir/publications/financial-report.html

VORLÄUFIGE ZAHLEN (USD)* Q4 2024 Q4 2023 2024 2023 2024 versus

2023 Transportmenge (Mio. TEU) 3,1 3,0 12,5 11,9 0,6 Frachtrate (USD/TEU) 1.564 1.190 1.492 1.500 -9 Umsatz (Mrd. USD) 5,4 4,1 20,7 19,4 1,3 EBITDA (Mrd. USD) 1,4 0,3 5,0 4,8 0,2 EBIT (Mrd. USD) 0,8 -0,3 2,8 2,7 0,1

VORLÄUFIGE ZAHLEN (EUR)* Q4 2024 Q4 2023 2024 2023 2024 versus

2023 Umsatz (Mrd. EUR) 5,1 3,8 19,1 17,9 1,2 EBITDA (Mrd. EUR) 1,3 0,3 4,6 4,5 0,2 EBIT (Mrd. EUR) 0,8 -0,2 2,6 2,5 0,0 Durchschnittskurs USD/EUR n.a. n.a. 1,08 1,08 0 Stichtagskurs zum Periodenende USD/EUR n.a. n.a. 1,04 1,11 -0,07

* In den Tabellen können aus rechentechnischen Gründen in Einzelfällen Rundungsdifferenzen auftreten.



Über Hapag-Lloyd

Mit einer Flotte von 292 modernen Containerschiffen und einer Gesamttransportkapazität von 2,3 Millionen TEU ist Hapag-Lloyd eine der weltweit führenden Linienreedereien. Im Segment Linienschifffahrt ist das Unternehmen mit 13.700 Mitarbeitenden an Standorten in 139 Ländern mit 399 Büros präsent. Hapag-Lloyd verfügt über einen Containerbestand von 3,4 Millionen TEU - inklusive einer der größten und modernsten Kühlcontainerflotten. Weltweit 113 Liniendienste sorgen für schnelle und zuverlässige Verbindungen zwischen mehr als 600 Häfen auf allen Kontinenten. Im Segment Terminal & Infrastruktur bündelt Hapag-Lloyd seine Beteiligungen an 20 Terminals in Europa, Lateinamerika, USA, Indien und Nordafrika. 3.000 Mitarbeitende sind dem Segment Terminal & Infrastruktur zugeordnet und bieten neben den Terminalaktivitäten ergänzende Logistikdienstleistungen an ausgewählten Standorten. Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten einhergehen. Solche Aussagen stützen sich auf eine Reihe von Annahmen, Schätzungen, Prognosen oder Pläne, die ihrer Natur nach erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Eventualitäten unterliegen. Tatsächliche Ergebnisse können deutlich von den zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens und den erwarteten Ergebnissen abweichen. Pressekontakte

Nils.Haupt@hlag.com / +49 40 3001-2263

Tim.Seifert@hlag.com / +49 40 3001-2291 Investorenkontakt

Alexander.Drews@hlag.com / +49 40 3001-3705



30.01.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com