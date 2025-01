EQS-News: Symrise AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Pressemitteilung - Holzminden, 30. Januar 2025 Vorläufige Finanzergebnisse 2024

Organisches Wachstum von 8,7 % / Konzernumsatz steigt um 5,7 % auf rund 5 Mrd. € (2023: 4.7 Mrd. €)

EBITDA mit 1.033 Mio. € deutlich über Vorjahreswert (2023: 903 Mio. € 1 )

EBITDA-Marge steigt auf 20,7 % (2023: 19,1 %)

Konzerngewinn steigt um 40,5 % auf 478 Mio. € / Ergebnis je Aktie steigt auf 3,42 € (2023: 2,44 €)

Symrise bekräftigt mittelfristige Ziele 2028: Organische Wachstum 5-7 % (CAGR) / EBITDA-Marge im Korridor von 21-23 % Die Symrise AG, ein führender globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen, hat im Geschäftsjahr 2024 trotz herausfordernder wirtschaftlicher Rahmenbedingungen sein Umsatz- und Gewinnwachstum weiter signifikant gesteigert. Das Unternehmen bestätigt seine Jahres- sowie mittelfristigen Wachstums- und Profitabilitätsziele. Der Symrise Konzern erzielte einen Umsatz von 4.999 Mio. €, ein Plus von 5,7 % in Berichtswährung. Ohne Berücksichtigung von Portfolio- und Währungseffekten betrug das organische Umsatzwachstum 8,7 %. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf Sachanlagen und auf immaterielle Vermögenswerte (EBITDA) belief sich auf 1.033 Mio. € und lag damit 130 Mio. € über dem Vorjahreswert von 903 Mio. €1. Dies entspricht einer Marge von 20,7 % (2023: 19,1 %1). Dr. Jean-Yves Parisot, Vorstandsvorsitzender der Symrise AG: "Wir sind stolz darauf, was wir 2024 erreicht haben und sind für die Zukunft bestens aufgestellt. Symrise hat im vergangenen Jahr erneut gezeigt, dass wir mit unserem einmaligen, diversifizierten Portfolio auch in Zeiten geopolitischer Unsicherheit, steigender Kosten und hoher Volatilität in unseren Kernmärkten hochprofitabel wachsen können. Wir haben das Jahr genutzt, und unser Portfolio weiter geschärft und die Kostensituation stark verbessert. Das schafft eine sehr gute Basis für unseren langfristigen Erfolg, auch für das laufende Jahr sind wir sehr zuversichtlich." Umsatzentwicklung in den Regionen Das Geschäft in der Region Europa, Afrika, Mittlerer Osten (EAME) entwickelte sich erfreulich, der Umsatz wuchs organisch um 10,9 %. Die Umsatzentwicklung in Nordamerika wurde durch die Wiederaufnhame der Produktion im Standort Colonel Island positiv beeinflusst. Nach einem Umsatzrückgang im Vorjahr wurde 2024 ein organisches Umsatzwachstum von 1,5 % erzielt. Die Region Asien/Pazifik erreichte im Vorjahresvergleich ein organisches Umsatzwachstum von 9,3 %. Die Umsatzentwicklung in Lateinamerika verlief sehr dynamisch und verzeichnete ein organisches Wachstum von 15,2 %. Ergebnisentwicklung und Konzerngewinn Ein wichtiger Treiber für die erfreuliche Entwicklung des Ergebnisses waren das profitable Wachstum und die Umsetzung des zu Beginn 2024 gestarteten Effizienzprogramms. Die Bruttomarge betrug im Berichtsjahr 39,3 % und lag damit um 2,5 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert von 36,8 %2. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf Sachanlagen und auf immaterielle Vermögenswerte (EBITDA) wuchs auf 1.033 Mio. € und lag damit 130 Mio. € über dem Vorjahreswert von 903 Mio. € [2] . Dies entspricht einer Marge von 20,7 % (2023: 19,1 %2). Der auf die Aktionäre der Symrise AG entfallende Konzerngewinn betrug 478 Mio. € und lag 138 Mio. € über dem Wert des Vorjahres (2023: 340 Mio. €). Das Ergebnis je Aktie betrug 3,42 € und lag 0,98 € über dem Vorjahreswert von 2,44 €. Cashflow, Nettoverschuldung, und Eigenkapitalquote Der operative Cashflow lag mit 895 Mio. € deutlich über dem Niveau des Vorjahres (2023: 720 Mio. €). Die operative Cashflow-Quote bezogen auf den Umsatz belief sich auf 17,9 %. Der Business Free Cashflow, als primär interne Steuerungsgröße, der sich aus EBITDA, Investitionen (inklusive Cash-Effekte aus Leasing) und Veränderungen im Working Capital zusammensetzt, stieg im Geschäftsjahr deutlich auf 680 Mio. € (2023: 553 Mio. €2). Die Business Free-Cashflow-Quote lag bei

13,6 % (2023: 11,7%2) vom Umsatz. Die Nettoverschuldung reduzierte sich gegenüber dem Stichtag 31. Dezember 2023 um 330 Mio. € auf 1.836 Mio. €. Das Verhältnis aus Nettoverschuldung inkl. Leasingverbindlichkeiten zu EBITDA belief sich damit auf 1,8. Inklusive Pensions- und Leasingverbindlichkeiten betrug die Nettoverschuldung 2.343 Mio. €, was einem Verhältnis von Nettoverschuldung (inklusive Leasingverbindlichkeiten und Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen) zu EBITDA von 2,3 entspricht. Die Eigenkapitalquote lag mit 48,3 % über dem Vorjahr (2023: 47,0 %). Damit verfügt Symrise über eine sehr solide Grundlage, um das Geschäft auch weiterhin nachhaltig auszubauen.

Segment Taste, Nutrition & Health Das Segment Taste, Nutrition & Health erzielte ein organisches Umsatzwachstum von 7,8 %. Unter Berücksichtigung von Portfolio- und Wechselkurseffekten betrug der Umsatz des Segments in Berichtswährung 3.091 Mio. €, ein Anstieg um 3,8%. Der negative Portfolioeffekt aus der Veräußerung des Getränke-Handelsgeschäfts in England im Geschäftsbereich Food & Beverage betrug rund

38 Mio. €. Im Geschäftsbereich Food & Beverage entwickelten sich die Anwendungsbereiche für würzige Produkte sowie für Getränke erfreulich und erzielten ein zweistelliges organisches Wachstum. Insbesondere die Regionen EAME (Europa, Afrika, Mittlerer Osten) und Asien/Pazifik erzielten hohe Zuwächse. Die Anwendungsbereiche Naturals sowie süße Anwendungen konnten ein niedriges einstelliges prozentuales Wachstum erzielen und insbesondere das Geschäft in den Regionen EAME und Nordamerika weiter ausbauen. Der Geschäftsbereich Pet Food erzielte ein einstelliges organisches Wachstum. Besonders dynamisch verlief die Umsatzentwicklung in den Regionen Lateinamerika und Asien/Pazifik, inklusive China mit zweistelligen organischen Zuwächsen. In EAME wiesen vor allem die Türkei, Belgien und Spanien ein hohes Wachstum auf. Die Umsatzentwicklung im Geschäftsbereich Aqua Feed verzeichnete im Geschäftsjahr 2024 ein rückläufiges organisches Wachstum. Im Zuge der weiteren Portfoliobereinigung mit dem Fokus auf margenstarke Wachstumsbereiche beabsichtigt Symrise, das Geschäft in Costa Rica und Ecuardor zu veräußern. Das EBITDA des Segments Taste, Nutrition & Health betrug im Berichtsjahr 686 Mio. € und lag damit über dem Wert des Vorjahres (2023: 627 Mio. € [3] ). Der Anstieg ist vor allem auf das profitable Umsatzwachstum sowie Effizienzgewinne zurückzuführen. Die EBITDA-Marge in Höhe von 22,2 % lag deutlich über dem Niveau des Vorjahres (2023: 21,0 %3).

Segment Scent & Care Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Segment Scent & Care einen Umsatz von 1.908 Mio. €. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einem Zuwachs um 8,9 %. Ohne Berücksichtigung von Portfolio- und Währungseffekten belief sich das organische Umsatzwachstum auf 10,2 %. Der Geschäftsbereich Fragrance steigerte seinen Umsatz organisch im zweistelligen Prozentbereich. Der Bereich der Feinparfümerie setzte seine dynamische Entwicklung fort und erzielte nach einem starken Vorjahr hohe prozentual einstellige organische Zuwächse. Besonders ausgeprägt waren die Steigerungsraten in den Regionen Asien/Pazifik, Lateinamerika und EAME. Im Anwendungsbereich Consumer Fragrance konnte ein prozentual zweistelliges Wachstum erreicht werden. Hier verzeichneten ebenfalls die Regionen EAME, Asien/Pazifik und Lateinamerika hohe Zuwächse. Der Anwendungsbereich Oral Care erzielte ein prozentual einstelliges organisches Wachstum. Gute Steigerungsraten wurden hier in der Region Nordamerika erzielt. Die Umsatzentwicklung im Geschäftsbereich Aroma Molecules konnte sich im Geschäftsjahr 2024 deutlich erholen. Während sich das Marktumfeld weiterhin als schwierig erweist, hat die Wiederaufnahme der Produktion in Colonels Island, USA, für einen deutlichen Anstieg in den Umsatzerlösen im Vorjahresvergleich gesorgt. Insbesondere in den Regionen EAME und Nordamerika konnten hohe zweistellige Wachstumswerte erzielt werden. Der Umsatz im Geschäftsbereich Cosmetic Ingredients konnte nicht an die zweistelligen Wachstumswerte des Vorjahres anknüpfen; es wurden hohe prozentual einstellige organische Zuwächse erzielt. Der Umsatz in der Region Lateinamerika entwickelte sich erfreulich und erzielte ein zweistelliges organisches Wachstum. Die Regionen Asien/Pazifik und EAME konnten die Erlöse im prozentual einstelligen Bereich steigern. Einzig die Region Nordamerika zeigt nur ein leichtes Wachstum im Vorjahresvergleich. Die Anwendungsbereiche für Micro Protection und Active & Botanicals verzeichneten die stärksten Wachstumsimpulse. Scent & Care erwirtschaftete 2024 mit 347 Mio. € ein um 25,4 % höheres EBITDA als im Vorjahr (2023: 277 Mio. € [4] , vor allem aufgrund des profitablen Umsatzwachstums sowie Effizienzgewinnen aus dem in 2024 gestartetem Programm. Die EBITDA-Marge betrug 18,2 % (2023: 15,8 %4).

Bestätigtung der langfristigen Wachstums- und Profitabilitätsziele Für das Jahr 2025 hat Symrise seine Wachstums- und Profitabilitätsziele bestätigt. Der Konzern geht weiterhin davon aus, schneller als der relevante Markt zu wachsen. Das prognostizierte langfristige Wachstum des relevanten Marktes beträgt etwa 3 % bis 4 % weltweit. Für den Konzern gilt unverändert die langfristige Wachstumserwartung von 5 % bis 7 % (CAGR), die auch im Jahr 2025 erreicht werden soll. Der Konzern strebt für 2025 eine EBITDA-Marge von um die 21 % an. Mittelfristig soll die EBITDA-Marge in der Bandbreite von 21 % bis 23 % liegen. Für den Business-Free-Cashflow wird eine Quote bezogen auf den Umsatz von um die 14 % angestrebt.

Kontakt Medien:



Bernhard Kott

Kontakt Investoren:



Rene Weinberg Tel.: +49 (0)5531 90-1721 Tel.: +49 (0)5531 90-1879

Über Symrise: Symrise ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung. Mit einem Umsatz von rund 5,0 Mrd. € im Geschäftsjahr 2024 gehört das Unternehmen zu den global führenden Anbietern. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist mit mehr als 100 Niederlassungen in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten. Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. Symrise - always inspiring more… www.symrise.com



[1] Bereinigt um Sondereffekte [2] Bereinigt um Sondereffekte [3] Bereinigt um Sondereffekte [4] Bereinigt um Sondereffekte Zusatzmaterial zur Meldung:



