PARIS (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Sanofi blickt auf ein unerwartet umsatzstarkes Jahr 2024 zurück. Mit einem Anstieg der Erlöse um 8,6 (währungsbereinigt plus 11,3) Prozent auf gut 41 Milliarden Euro schlugen sich die Franzosen besser als gedacht. Dazu verhalf vor allem ein Spurt im Schlussquartal, in dem der Umsatz in der Pharmasparte sprunghaft anstieg, wie der Konzern am Donnerstag in Paris mitteilte. Allen voran profitierte Sanofi von seinem bewährten Kassenschlager Dupixent und dem Atemwegsmedikament Beyfortus. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn stieg aufs Jahr gesehen um 1,5 Prozent auf gut 11,3 Milliarden Euro an. Unter dem Strich ging der bereinigte Gewinn jedoch unter anderem wegen höherer Kosten für die Forschung und Entwicklung leicht auf 8,9 Milliarden Euro zurück. Damit traf Sanofi ergebnisseitig die Erwartungen.

Für das neue Jahr kündigte der Konzern unterdessen einen fünf Milliarden Euro schweren Aktienrückkauf an. Zudem nimmt sich Sanofi für 2025 eine bessere Gewinnentwicklung vor als noch im vergangenen Jahr: So soll der von Analysten stark beachtete bereinigte Gewinn je Aktie zu konstanten Wechselkursen und abseits des Rückkaufs im niedrigeren zweistelligen Prozentbereich anziehen. 2024 war der Wert abseits der Wechselkurse um gut 4 Prozent auf 7,12 Euro geklettert, nominal aber um fast zwei Prozent zurückgegangen. Seinen währungsbereinigten Umsatz will Sanofi im laufenden Zwölf-Monats-Zeitraum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich steigern./tav/tih