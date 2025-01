EQS-News: Maschinenfabrik Berthold Hermle AG / Schlagwort(e): Personalie

Langfristige Nachfolgeplanung im Vorstand der HERMLE AG Kai Bacher wird zum 1. Januar 2026 neuer Vertriebsvorstand Franz-Xaver Bernhard scheidet Ende 2025 aus Altersgründen aus Gosheim, 30. Januar 2025 - Der Aufsichtsrat der Maschinenfabrik Berthold HERMLE AG hat Kai Bacher (42) mit Wirkung zum 1. Januar 2026 zum Mitglied des Vorstands bestellt. Er folgt auf Franz-Xaver Bernhard (65), der mit Auslaufen seines Vertrags per 31. Dezember 2025 aus Altersgründen aus dem Gremium ausscheidet. Damit sichert HERMLE frühzeitig einen reibungslosen Übergang und Kontinuität im dreiköpfigen Vorstandsgremium, dem weiterhin Günther Beck (Finanzen, Informationstechnologie) und Benedikt Hermle (Produktion, Service, Personal) angehören. Kai Bacher ist seit 2003 bei HERMLE tätig, zunächst im Rahmen eines Dualen Studiums im Fach Maschinenbau, anschließend in verschiedenen Positionen in Konstruktion und Produktentwicklung. Danach arbeitete er mehrere Jahre als Assistent der Geschäftsleitung sowie Leiter Produktmanagement und bereits eng mit Franz-Xaver Bernhard zusammen. Zum 1. Januar 2025 wurde ihm Generalvollmacht für den Bereich Vertrieb erteilt. Ab Anfang 2026 wird er im Vorstand die Ressorts Vertrieb, Forschung & Entwicklung, Produktmanagement sowie Zoll & Außenwirtschaft verantworten. Sein Dienstvertrag, der diese Woche unterzeichnet wurde, läuft zunächst für drei Jahre. Der gelernte Maschinenbautechniker Franz-Xaver Bernhard begann seine mehr als 40-jährige Karriere bei HERMLE 1983 als stellvertretender Montageleiter. Nach verschiedenen Leitungsfunktionen in den Bereichen Technischer Verkauf, Anwendungstechnik, Vertrieb sowie Forschung & Entwicklung wurde er 2001 in den Vorstand der Maschinenfabrik Berthold HERMLE AG bestellt. Dort ist er nach Übertragung der Zuständigkeit für den Vertrieb an Kai Bacher noch bis Ende 2025 für Forschung & Entwicklung zuständig. "Im Namen des gesamten Aufsichtsrats", so Aufsichtsratsvorsitzender Dietmar Hermle, "danke ich Franz-Xaver Bernhard herzlich für die hervorragenden Leistungen und sein herausragendes Engagement, mit dem er die HERMLE AG in den vergangenen Jahrzehnten maßgeblich mitgestaltet hat. Wir wünschen ihm alles erdenklich Gute für seinen wohlverdienten Ruhestand. Zugleich freuen wir uns, mit Kai Bacher einen höchst kompetenten Nachfolger gefunden zu haben, der seit vielen Jahren bei HERMLE tätig ist, sodass sich der Aufsichtsrat bereits ein Bild von seiner erfolgreichen Arbeit machen konnte." --- Die Maschinenfabrik Berthold HERMLE AG ist einer der weltweit führenden Anbieter von hochwertigen Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren sowie von kompletten Automationslösungen aus einer Hand. 2023 erzielte das Unternehmen konzernweit einen Umsatz von 532,3 Mio. Euro und ein Betriebsergebnis von 115,8 Mio. Euro. HERMLE-Werkzeugmaschinen und Fertigungssysteme kommen aufgrund ihrer hohen Qualität und Präzision in Hightech-Branchen wie dem Werkzeug- und Formenbau, der Medizintechnik, Elektronik- und Chipindustrie, Verpackungstechnik, optischen Industrie, Luft- und Raumfahrt, Energietechnik und Automobilindustrie sowie deren Zulieferindustrien zum Einsatz. HERMLE-Aktien werden im Regulierten Markt der Börsen Stuttgart und Frankfurt am Main gehandelt. Medienkontakt: Redaktionsbüro tik GmbH, Gabriele Rechinger, T 0911 988 170 72, E-Mail: info@tik-online.de



