GoldenPeaks Capital Holding Ltd.

GoldenPeaks Capital definiert Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) als eine weitere Hauptsäule seiner Anlagestrategie.



30.01.2025







Warschau, 30. Januar 2025 - GoldenPeaks Capital ("GPC") gibt Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) als eine tragende Säule seiner Investitionsstrategie bekannt. Erste Projekte in Polen sind bereits gesichert. GPC ist einer der am schnellsten wachsenden unabhängigen Ökostromproduzenten in Europa und einer der größten Eigentümer von Photovoltaikanlagen in Polen und Ungarn. Batteriespeichersysteme ergänzen die Anlagestrategie des Unternehmens als weitere tragende Säule. GPC gewann kürzlich seinen ersten Kapazitätsmarkt-Auktionsvertrag in Polen und konnte damit sein BESS-Portfolio um 280 MWh erweitern. Mit diesem ersten Meilenstein und insgesamt rund 100 Mio. EUR an zugewiesenem Investitionskapital für den Sektor, unterstreicht GPC seine Ambition, ein führendes Unternehmen auch im BESS-Sektor zu sein. GPC hat diese strategische Investitionsentscheidung nach einer Phase detaillierter und umfassender Tests der Batteriesysteme an seinen bestehenden Standorten getroffen. Es bringt somit das Wachstum sauberer, flexibler Energieanlagen in Europa weiter voran. GPC hat sich zum Ziel gesetzt, im Jahr 2025 sein Portfolio baufertiger BESS-Anlagen auf rund 600 MWh auszubauen. Während Polen der erste Schritt ist, wird GPC auch in weitere europäische Märkte expandieren. Adriano Agosti, Gründer und Chairman von GoldenPeaks Capital, sagte: "Batteriespeichersysteme stellen künftig einen entscheidenden Faktor der erneuerbaren Energien im Allgemeinen dar und sind somit eine tragende Säule der Investitionsstrategie von GPC. Wir gehören in diesem Sektor zu den Vorreitern und haben in den letzten 18 Monaten ein hoch-qualitatives Expertenteam aufgebaut, welches die schnelle Umsetzung zahlreicher BESS-Projekte ermöglichen wird - zunächst in Polen und dann in ganz Europa." Mit seinem engagierten Team branchenführender Fachleute, einer effizienten und qualitativen Geschäftsmethodik sowie seiner erstklassigen Finanzkraft, hat GPC sich klar zum Ziel gesetzt, ein führendes Unternehmen im Bereich der BESS-Implementierungen in Europa zu sein. Der erfolgte Abschluss der ersten großen Kapazitätsmarktverträge in Polen unterstreicht die entsprechenden Ambitionen. Die BESS-Anlagen von GPC sind fortschrittliche technologische Lösungen, welche zur Stabilisierung von Stromschwankungen in Netzsystemen beitragen. BESS-Anlagen sind im Bereich der erneuerbaren Energie von entscheidender Bedeutung, da sie Herausforderungen wie zum Beispiel wetterbedingte Schwankungen bei der Energieerzeugung oder stündliche Schwankungen der Stromnachfrage ausgleichen können. Sie unterstützen somit effizient den Übergang alternder Kohle- und Gaskraftwerke zu erneuerbarer Energie. Durch die Integration der BESS-Anlagen von GPC in ein bestehendes Solar-PV-Portfolio kann eine zuverlässige und nachhaltige Stromversorgung sichergestellt und der Übergang zu verlässlicher, sauberer Energie beschleunigt werden. Über GoldenPeaks Capital GoldenPeaks Capital ist auf den Bau und Betrieb von Photovoltaikanlagen spezialisiert und einer der größten Eigentümer von Photovoltaikanlagen in Osteuropa mit über 15 Jahren Erfahrung in der Strukturierung von Energieprojekten weltweit. Darüber hinaus ist GPC mit zwei BESS + PV-Pilotprojekten in Polen Vorreiter bei der Einführung neuer Technologien in Osteuropa. GPC wird die Branche der erneuerbaren Energien weiter prägen, indem es die nahtlose Integration aller seiner Geschäftsbereiche wie Projektentwicklung und -technik, Finanzierung und Strukturierung, Lieferkettenmanagement, Bau und Inbetriebnahme, Anlagenbetrieb sowie Gewerbe- und Energieverkauf anwendet und so eine unschätzbar wertvolle Abstimmung von Methodik, Ethik und Unternehmenszielen gewährleistet. Medienanfragen : GoldenPeaks Capital Siro Barino E-Mail: media@goldenpeakscapital.com info@goldenpeakscapital.com www.goldenpeakscapital.com Disclaimer Golden Peaks Capital: This press release was produced by and the opinions expressed are those of GoldenPeaks Capital as of the date of writing and are subject to change. It has been prepared solely for information purposes. Any reference to past performance is not necessarily a guide to the future. To the extent there are any forward-looking statements, these statements are based on the company's current expectations and projections regarding its business, operations and other factors relating thereto. Actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of a number of factors. The information and analysis contained in this publication have been compiled or arrived at from sources believed to be reliable, but GoldenPeaks Capital does not make any representation as to their accuracy or completeness and does not accept liability for any loss arising from the use hereof.



