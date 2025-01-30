The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.01.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.01.2025
ISIN Name
AT0000A2VCV4 ERSTE BK HU 22/26
DE000HLB5Q92 LB.HESS.THR.CARRARA08C/23
DE000HLB4736 LB.HESS.THR. ANL.05A/23
CH1160188335 AXPO HOLDING 22/25
US105756BF62 BRAZIL 05/25
XS1183235644 TEOLLIS.VOIMA OYJ15/25MTN
CH0233004172 EIB EUR. INV.BK 14/25
DE000A0B1K04 DT.PFBR.BANK 05/25 EO
USP22835AA30 C.ELETR.BRA. 20/25 REGS
US06675GAX34 BFCM 21/25 REGS
DE000LB13UR5 LBBW FESTZINS 21/25
US4581X0DR65 I.A.D.B 20/25 FLR MTN
US500769BC70 K.F.W.ANL.V.05/2025 CD
XS2106524262 PHOENIX GRP 20/UND.FLRMTN
US961214EM13 WESTPAC BKG 20/30 FLR
DE000DXA0MG8 LB.HESS.-THR. OP.1337 VAR
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