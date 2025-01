The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.01.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.01.2025ISIN NameAT0000A2VCV4 ERSTE BK HU 22/26DE000HLB5Q92 LB.HESS.THR.CARRARA08C/23DE000HLB4736 LB.HESS.THR. ANL.05A/23CH1160188335 AXPO HOLDING 22/25US105756BF62 BRAZIL 05/25XS1183235644 TEOLLIS.VOIMA OYJ15/25MTNCH0233004172 EIB EUR. INV.BK 14/25DE000A0B1K04 DT.PFBR.BANK 05/25 EOUSP22835AA30 C.ELETR.BRA. 20/25 REGSUS06675GAX34 BFCM 21/25 REGSDE000LB13UR5 LBBW FESTZINS 21/25US4581X0DR65 I.A.D.B 20/25 FLR MTNUS500769BC70 K.F.W.ANL.V.05/2025 CDXS2106524262 PHOENIX GRP 20/UND.FLRMTNUS961214EM13 WESTPAC BKG 20/30 FLRDE000DXA0MG8 LB.HESS.-THR. OP.1337 VAR