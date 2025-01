Emittent / Herausgeber: Wyden / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain/Sonstiges

Wyden, tradias und Tangany bündeln ihre Kräfte für ein gemeinsames Krypto-Asset-Angebot für flatexDEGIRO Zürich, 30. Januar 2025 - Wyden, tradias und Tangany haben sich zusammengeschlossen, um flatexDEGIRO eine vollständig integrierte Lösung für den Handel und die Verwahrung von Krypto-Assets anzubieten. Mit dem neuen Angebot setzt der Online-Broker flatexDEGIRO neue Preis- und Transparenzstandards im deutschen Kryptohandel. flatexDEGIRO, einer der führenden Online-Broker in Europa, bietet seinen deutschen Kunden ab sofort den Handel mit 20 Kryptowährungen über die integrierte Infrastrukturlösung von Wyden, tradias und Tangany an. Das neue Angebot ist zunächst auf den Brokerplattformen flatex und ViTrade verfügbar. MiCA-konformer Handel mit Kryptowährungen Im Rahmen der Zusammenarbeit ermittelt die Wertpapierhandelsbank tradias den Referenzpreis für jede Kryptowährung fortlaufend als Mittelwert aus mehreren liquiden Handelsplätzen. Tangany verantwortet die Verwahrung, und die Wyden-Plattform sorgt für das Order-Routing, das Ausführungsmanagement und den Abwicklungsablauf. Sowohl tradias als auch Tangany werden von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) beaufsichtigt. Moritz Karge, Co-Head Brokerage bei flatexDEGIRO, der sich für den Launch des Handelsangebots von Kryptowährungen in Deutschland verantwortlich zeichnet: "Die integrierte Infrastrukturlösung von Wyden mit tradias und Tangany entspricht voll und ganz unseren Anforderungen. Unser Angebot bietet ein Höchstmaß an Transparenz und antizipiert bereits die Anforderungen der neuen EU-Vorschriften." Andy Flury, CEO von Wyden: "Unsere Partnerschaft mit tradias und Tangany ist ein starkes Signal an die europäische Finanzindustrie und unterstreicht die wachsende Akzeptanz von MiCA-konformen Dienstleistungen für digitale Vermögenswerte. Darüber hinaus ist dies auch eine weitere Anerkennung für Wyden als führender Technologiepartner für Banken und Broker." Weitere Märkte, die flatexDEGIRO erschließen wird, sind Österreich und - mit der anstehenden Produkteinführung auf DEGIRO - die Niederlande sowie die wichtigsten europäischen Wachstumsmärkte der gesamten Gruppe. Künftig plant flatexDEGIRO die Einführung weiterer Produkte und Features im Kryptoumfeld, wie beispielsweise Staking und Krypto-Sparpläne. Über Wyden Wyden ist der weltweit führende Technologieanbieter für den institutionellen Handel mit digitalen Vermögenswerten. Die Wyden-Plattform deckt den gesamten Handelszyklus ab und unterstützt die nahtlose Integration von Verwahrungs-, Kernbanken- und Portfoliomanagement-Systemen sowie die vollständige Automatisierung und optimiert somit den Handel mit digitalen Vermögenswerten. Wyden wurde von einem Team aus Handelssystem-Veteranen und Krypto-Asset-Experten entwickelt und bietet erstklassige Infrastrukturlösungen, die den höchsten institutionellen Anforderungen gerecht werden. Wyden hat seinen Hauptsitz in Zürich, betreibt mehrere Produktzentren in Polen und hat Niederlassungen in Singapur und New York. Mehr Informationen finden Sie unter www.wyden.io.



