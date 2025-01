Der Hersteller von Duftstoffen und Aromen, Symrise, hat am Donnerstagmorgen seine Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr präsentiert. Diese kamen bei den Anlegern gut an. Die Aktie gewinnt am frühen Morgen auf der Handelsplattform Lang & Schwarz gut zwei Prozent auf 103,55 Euro. Damit führt Symrise derzeit die Gewinnerliste des Tages im DAX vor Siemens Energy und Porsche SE an.Der Umsatz stieg 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 5,7 Prozent auf 5,0 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis (Ebitda) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...