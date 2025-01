WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Preise für nach Deutschland importierte Güter sind im Dezember etwas stärker gestiegen als erwartet. Die Einfuhrpreise legten im Jahresvergleich um 2,0 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Analysten hatten im Schnitt ein Plus von 1,9 Prozent erwartet, nachdem die Importpreise im Vormonat nur um 0,6 Prozent gestiegen waren. Im Monatsvergleich legten die Importpreise im Dezember um 0,4 Prozent zu.

Den größten Einfluss auf die Einfuhrpreise hatte der Anstieg der Kosten für Konsumgüter, die sich um gut vier Prozent im Jahresvergleich verteuerten. Die Preise für importierte Verbrauchsgüter lagen um 4,6 Prozent über denen von Dezember 2023, Gebrauchsgüter waren 2,0 Prozent teurer.

Die Einfuhrpreise haben Einfluss auf die Verbraucherpreise, an denen die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik ausrichtet. Weil sich die Teuerungsrate im vergangenen Jahr dem Zielwert der EZB von mittelfristig zwei Prozent angenähert hatte, vollzogen die Währungshüter Anfang Juni die Zinswende nach der großen Inflationswelle und senkten mehrfach die Leitzinsen.

Bei der Zinsentscheidung der EZB im weiteren Tagesverlauf wird eine erneute Zinssenkung erwartet, obwohl sich die Inflation in der Eurozone in den vergangenen Monaten wieder verstärkte und zuletzt im Dezember bei 2,4 Prozent gelegen hat./jkr/mis