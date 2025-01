Eine Vielzahl an Ölpreis treibenden und drückenden Faktoren sowie die angeblich ab dem ersten Februar in Kraft tretenden US-amerikanischen Strafzölle auf alle kanadischen und mexikanischen Importe sorgen derzeit für einen Seitwärtstrend der Heizölpreise. Die Fed beschloss den Zinssatz stabil zu halten, Kasachstan will noch dieses Jahr mit der Schieferölproduktion beginnen, die Ukraine beschädigte ...

