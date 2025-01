© Foto: Udo Herrmann - picture alliance / CHROMORANGE

Die Deutsche Bank hat 2024 deutlich weniger verdient als erwartet. Der Gewinn ging um 36 Prozent zurück. Für das laufende Jahr ist der Konzern aber optimistisch. Die Aktie gerät dennoch unter Druck. Die Details. Die Deutsche Bank hat im vergangenen Jahr einen deutlichen Gewinnrückgang verzeichnet. Trotz steigender Erträge drückten hohe Kosten für Rechtsstreitigkeiten das Nettoergebnis um 36 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro, wie das größte deutsche Kreditinstitut am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Ein wesentlicher Faktor war der Vergleich mit ehemaligen Postbank-Aktionären, der das Institut mit insgesamt 1,7 Milliarden Euro belastete. Dennoch schloss die Bank das fünfte Jahr in Folge mit …