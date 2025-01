Mit dem neuen Pricefx Copilot erhalten Kunden intelligente Preisinformationen, umsetzbare Empfehlungen und priorisierte Maßnahmen

Pricefx, der weltweit führende Anbieter von KI-gestützter SaaS-Preissoftware, gab heute die Veröffentlichung der Version 14.0 seiner preisgekrönten Preisgestaltungsplattform bekannt. Die neue Version, Caribou Lou, bringt neue KI-Innovationen in die Preisverwaltungs-, Optimierungs- und CPQ-Plattform und hilft Kunden, ihre Preisstrategien besser zu verstehen und zu verbessern.

Aufbauend auf den bisherigen PricingAI-Funktionen enthält Caribou Lou 14.0 den Pricefx Copilot, der mithilfe einer dialogorientierten Chat-ähnlichen Erfahrung intelligente Preisinformationen, umsetzbare Empfehlungen und priorisierte Maßnahmen liefert. Darüber hinaus wurde die Umsatzprognose verbessert, um eine präzisere Entscheidungsfindung in verschiedenen Anwendungsfällen zu ermöglichen.

"Unsere kontinuierlichen Investitionen in KI-Innovationen bestätigen unseren klaren Fokus auf die Entwicklung der besten Preisgestaltungsplattform der Branche, um Unternehmen dabei zu helfen, ihre Ziele durch bessere Preisentscheidungen zu erreichen", sagte Billy Graham, Chief Product Officer bei Pricefx. "Die neuen Funktionen unserer Plattform vereinfachen die Benutzererfahrung und verkürzen die Amortisationszeit, während gleichzeitig ausgefeilte Optimierungsfunktionen eingebettet werden. Diese ersten Copilot-Anwendungsfälle ermöglichen unseren Kunden eine dialogorientierte Erfahrung innerhalb einer großen Anzahl von Dashboards in unserer Software, und wir beabsichtigen, diese in den kommenden Jahren auf über 100 Anwendungsfälle zu erweitern."

In der Version Caribou Lou 14.0 bietet der Pricefx Copilot eine gesprächsähnliche Erfahrung mit einem GenAI-gesteuerten Assistenten, der sich nahtlos in die Dashboards von Pricefx für Vertrieb und Kundeninformationen integriert. Es nutzt fortschrittliche KI, um datengestützte Gespräche zu ermöglichen, Trends aufzudecken und intelligente Empfehlungen für Preisgestaltungsmaßnahmen zu geben.

Aufbauend auf den vorhandenen Funktionen zur Umsatzprognose fügt Caribou Lou eine verbesserte KI-gestützte Umsatzprognose hinzu, die es den Benutzern ermöglicht, Umsatz und Menge für die kommenden Monate anhand realer Transaktionsdaten zu prognostizieren. Diese Funktion nutzt Pricefx PricingAI und liefert detaillierte Prognosen auf Produkt- und Kundenebene, was eine präzisere Entscheidungsfindung ermöglicht. Benutzer können verschiedene Preisstrategien simulieren, Trends analysieren und Ergebnisse mit früheren Zeiträumen vergleichen, um Parameter an die Geschäftsziele anzupassen. Nachdem die Umsatzprognose umgesetzt wurde, können Benutzer sie problemlos in verschiedene Anwendungsfälle integrieren.

Caribou Lou bietet auch eine tiefere Integration mit der Rabattverwaltungslösung von Enable, was das Engagement von Pricefx zeigt, Softwarepartnern die Nutzung seiner Preisplattform zu ermöglichen, um die Kundenbedürfnisse noch besser zu unterstützen.

Das Caribou Lou 14.0 Release ist jetzt verfügbar und weitere Informationen finden Sie unter https://pricefx.com/cariboulou.

Über Pricefx

Pricefx ist der weltweit führende Anbieter von KI-SaaS-Preissoftware und bietet eine End-to-End-Plattformlösung, die schnell zu implementieren, flexibel zu konfigurieren und benutzerfreundlich ist. Seit der Einführung der Cloud-nativen Preistechnologie vor mehr als einem Jahrzehnt bieten die führenden KI-Preisoptimierungs- und -managementfunktionen die branchenweit schnellste Amortisationszeit mit einer Aktivierung in 6 Monaten oder weniger und die branchenweit höchste durchschnittliche Rendite von 7.000 in den ersten 12 Monaten nach der Aktivierung. Die preisgekrönte Lösung von Pricefx konzentriert sich auf produktisierte Anwendungsfälle in der Industrie, die nachweislich die häufigsten und komplexesten Preisprobleme für B2B-Großunternehmen in den Bereichen Fertigung, Vertrieb, Verfahrenstechnik und ausgewählten anderen Branchen lösen. Es handelt sich um die führende KI-Preisoptimierungs- und -managementplattform, auf die sich Unternehmen bei der dynamischen Planung, Preisgestaltung und Gewinnmaximierung verlassen. Das Geschäftsmodell von Pricefx basiert vollständig auf Fairness, und die Zufriedenheit und Loyalität seiner Kunden wird durch jahrelange führende Platzierungen in Kundenbewertungsforen anerkannt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.pricefx.com.

