Neudefinition von Beschaffungsprozessen durch Kooperation von Mensch und KI für eine verbesserte Wertschöpfung

Zycus, der weltweite Marktführer bei Beschaffungstechnologien, steht kurz davor, die Einkaufsabteilungen durch die Einführung seiner wegweisenden Merlin Agentic AI-Plattform am 11. Februar 2025 zu transformieren. Dieses exklusive virtuelle Event markiert den Beginn einer neuen Ära des Beschaffungswesens, in der KI-Agenten nahtlos auf menschliche Expertise zurückgreifen, um Prozesse neu zu definieren und einen einzigartigen Mehrwert zu schaffen.

Transformation der Beschaffung durch agentenbasierte KI

Da Einkaufsteams einem wachsenden Druck ausgesetzt sind, ihre Effizienz zu steigern und strategischen Mehrwert zu liefern, führt Agentic AI von Zycus autonome und halbautonome Agenten ein, um komplexe Workflows zu vereinfachen. Durch die Einbettung intelligenter Agenten in die Beschaffungsprozesse beschleunigt die Plattform die Entscheidungsfindung und hilft Unternehmen, ihre Durchlaufzeiten um bis zu 50 zu verkürzen, ohne Abstriche bei der Governance und Compliance in Kauf nehmen zu müssen.

Agentic AI befähigt Einkaufsabteilungen, den Fokus von transaktionalen Aufgaben auf strategische Prioritäten zu verlagern, indem bis zu 70 der Standardabläufe automatisiert und versteckte Einsparpotenziale von durchschnittlich 12 bis 15 in allen Ausgabenkategorien identifiziert werden. Durch eine intelligente Orchestrierung von Aufgaben können Unternehmen die Bearbeitung eingehender Anfragen um 60 beschleunigen. Auf diese Weise werden die Reaktionszeiten drastisch verkürzt und die Zufriedenheit der internen Stakeholder erhöht.

Messbare Ergebnisse erzielen

Wie erste Tests von Agentic AI gezeigt haben, kann die KI Unternehmen dabei helfen, die Effizienz der Kooperation mit Lieferanten um 25 zu steigern und so Innovation und Nachhaltigkeit in der gesamten Lieferkette zu fördern. Die Prognose- und Automatisierungsfunktionen der Plattform reduzieren das Lieferantenrisiko um bis zu 35 und sorgen dafür, dass Unternehmen in der dynamischen Geschäftswelt von heute flexibel und resilient agieren können.

Die Merlin Agentic AI-Plattform von Zycus ist mehr als nur ein technologisches Upgrade sie stellt einen Paradigmenwechsel für Einkaufsteams dar, die einen erheblichen Mehrwert erzielen und messbare Geschäftsergebnisse erzielen wollen.

Werden Sie Teil der Transformation

Einkaufsexperten und Branchenführer sind dazu eingeladen, an der virtuellen Auftaktveranstaltung am 11. Februar 2025 teilzunehmen, um die wegweisenden Fähigkeiten von Agentic AI zu erleben und mehr darüber zu erfahren, wie sie Exzellenz im Beschaffungswesen neu definieren wird.

Für weitere Informationen und zur Anmeldung besuchen Sie registration page

Dieses Event steht für ein neues Kapitel im Beschaffungswesen, in dem künstliche Intelligenz und menschliches Know-how zusammenwirken, um nachhaltige Verbesserungen und messbare Ergebnisse zu erzielen.

Über Zycus

Zycus, das von Gartner und Forrester als Marktführer im Bereich Beschaffungstechnologie anerkannt wird, ermöglicht Teams, einen tiefgreifenden Mehrwert zu erschließen und echte Geschäftsvorteile zu erzielen. Unsere S2P-Lösungen basieren auf der Merlin Agentic AI-Plattform und unterstützen KI-Agenten dabei, Prozesse zu vereinfachen, die Effizienz zu maximieren und die regulatorische Compliance zu gewährleisten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250128303945/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Rashika Chaudhary

Manager, Marketing

rashika.chaudhary@zycus.com

Zycus