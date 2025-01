© Foto: Unsplash

Es läuft bei "Big Blue". Das Software-Geschäft wächst das vierte Quartal in Folge und profitiert weiter von starken Investitionen in KI. Die Aktie ist im Aufwind.US-Tech-Riese IBM hat mit seinen Zahlen zum vierten Quartal die Erwartungen der Wall Street übertroffen und profitiert von der steigenden Nachfrage nach KI-Lösungen. Der Technologiekonzern meldete einen Gewinn von 3,92 US-Dollar pro Aktie - deutlich über den prognostizierten 3,78 US-Dollar. Der Umsatz lag mit 17,6 Milliarden US-Dollar im Rahmen der Erwartungen. Nachbörslich legte die IBM-Aktie um mehr als 9 Prozent zu. IBMs Aktie hat in den vergangenen zwölf Monaten um 22 Prozent zugelegt, während der Nasdaq Composite um 26 Prozent …