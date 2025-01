Hamburg (ots) -Betriebsräte stehen täglich vor komplexen Aufgaben: 132 § des Betriebsverfassungsgesetzes, über 138 arbeitsrechtliche Bestimmungen sowie zahlreiche Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen, Verordnungen und Gerichtsurteile müssen sie im Blick behalten.Um Betriebsräte bei dieser anspruchsvollen Arbeit zu unterstützen, haben die KI-Entwickler Paul Baumgarten und Sönke Behrendt mit der Firma Hanse-Betriebsratsseminare HBS GmbH den ersten KI-Chatbot für Betriebsräte entwickelt: den BetriebsratsBot.Arbeitserleichterung und Verbesserung der HandlungssicherheitDer BetriebsratsBot liefert schnelle, präzise Antworten auf nahezu jede Frage rund um die Betriebsratsarbeit und erstellt automatisiert Muster-Dokumente, wie z. B. Beschlüsse, Widersprüche und Betriebsvereinbarungen - eine echte Erleichterung für die Betriebsratsarbeit. Darüber hinaus gibt es Features, wie z. B. den TrustScore, der die Qualität der Ergebnisse einordnet, oder die Möglichkeit eigene Dokumente zu hinterlegen. Mit über 2.000 hinterlegten Quellen - darunter Fachbücher, Gesetzestexte und Seminarunterlagen - beantwortet der Bot Fragen effizient, reduziert den Aufwand für zeitintensive Recherchen und hilft stets handlungsfähig zu sein. Dank der Mehrsprachigkeit senkt er Sprachbarrieren, indem er Antworten auch in Sprachen wie Englisch, Polnisch und Türkisch liefern kann. Der BetriebsratsBot setzt einen neuen Standard in der Arbeit von Betriebsräten.Große Sprachmodelle (LLM) und eine Retrieval-Augmented-Generation-Technologie (RAG)Der BetriebsratsBot basiert auf großen Sprachmodellen und einer Retrieval-Augmented-Generation (RAG)-Technologie. Stellt ein Betriebsrat eine Frage, durchsucht der Bot die fachlich fundierten Quellen nach relevanten Informationen. Die gefundenen Inhalte werden gebündelt und in einer präzisen, auf die Frage zugeschnittenen Antwort formuliert und mittels TrustScore im Hinblick auf die Verlässlichkeit der Antwort bewertet. Sollte der Bot eine Frage nicht beantworten können, wird dies transparent kommuniziert.Überzeugen Sie sich selbst vom BetriebsratsBot und testen Sie ihn kostenlos. Wir freuen uns auf Ihren Besuch unter https://betriebsratsbot.ai/, Ihre Kontaktaufnahme unter +40 81 96 04 19 oder über info@betriebsratsbot.ai.Pressekontakt:Ansprechpartner: Klaus SchomackerHANSE-Betriebsratsseminare HBS GmbHE-Mail: Klaus.Schomacker@hanse-betriebsratsseminare.deTelefon: 040 - 81 96 04 19Original-Content von: HANSE Betriebsratsseminare HBS GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178482/5960239