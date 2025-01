Baierbrunn (ots) -Pflege ist anstrengend - eine Kur gibt neue Kraft. Doch wie kommen pflegende Angehörige an die Kur und wie funktioniert der Antrag? Das zeigt die aktuelle Ausgabe des Apothekenmagazins "Senioren Ratgeber".So klappt es:1. Voraussetzungen prüfen: Gesetzlich Versicherte müssen u. a. folgende Bedingungen erfüllen: Angehörige oder Angehöriger hat Pflegegrad 1 oder höher, Pflege seit mindestens sechs Monaten, Zustand der Erschöpfung, Rückenschmerzen, Schlafstörungen, Müdigkeit.2. In die Arztpraxis: Kuren müssen verordnet werden. Daher frühzeitig klären, ob eine stationäre Kur möglich ist.3. Wünsche formulieren: Überlegen Sie vorab: Was wünschen Sie sich auf Kur? Welche Betreuung des Pflegebedürftigen wäre ideal?4. Beratung: Gibt es einen Kurzzeitpflegeplatz in der Nähe? Wer hilft beim Ausfüllen des Antrags? Beratungsstellen, etwa des Müttergenesungswerks, Wohlfahrtsverbände oder beim Pflegestützpunkt helfen.5. Krankenkasse: Klären Sie das weitere Vorgehen mit der Krankenkasse. Meist erhalten Sie spezielle Antragsformulare.6. Wieder in die Arztpraxis: Ärztin oder Arzt bitten, das Formular für die Kasse auszufüllen, in dem sie die Notwendigkeit der Kur bescheinigen.7. Antrag: Reichen Sie den ausgefüllten Antrag, die ärztliche Bescheinigung sowie weitere notwendige Unterlagen bei Ihrer Krankenkasse ein. Nicht vergessen: Wunschklinik angeben.8. Entscheidung abwarten: Die Kasse entscheidet meist innerhalb von drei bis vier Wochen. Wird die Kur genehmigt, müssen Sie sie innerhalb von vier Monaten antreten. Wurde die Kur wurde abgelehnt, können Sie innerhalb von einem Monat Widerspruch einlegen. Lassen Sie sich beraten.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 01/2025 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter www.senioren-ratgeber.de (https://www.apotheken-umschau.de/unsere-marken/senioren-ratgeber/)sowie auf Facebook (https://www.facebook.com/seniorenratgeberDE/).Pressekontakt:Katharina Neff-Neudert, PR-ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5960236