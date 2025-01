Storm Reply, Spezialist für professionelle Cloud Computing Services, hat im Auftrag von GROHE eine hochmoderne, Cloud-basierte Sales-App entwickelt. Diese Lösung markiert einen bedeutenden Meilenstein in der digitalen Transformation des weltweit führenden Anbieters von Sanitärlösungen und Küchenarmaturen, die darauf abzielt den B2B-Vertrieb flexibler, effizienter und kostengünstiger zu gestalten.

Die neue Sales-App befähigt den Vertrieb von GROHE, Produkte schneller auf den Markt zu bringen, Promotion-Aktionen nahtlos umzusetzen und die Performance von Kampagnen in Echtzeit zu analysieren. So kann das Unternehmen mit der Lösung, seine Marketingstrategien in einem zunehmend dynamischen Marktumfeld optimieren, die operative Flexibilität steigern und Mehrwert für seine Handelspartner schaffen.

Vor der Umstellung nutzte GROHE eine Infrastruktur, die kostenintensiv in der Wartung war und durch lange Aktualisierungszyklen schnelle Anpassungen verhinderte. Die zukunftsweisende Cloud-basierte Anwendung von Storm Reply überwindet diese Einschränkungen und bietet GROHE mehr Unabhängigkeit, Skalierbarkeit und eine deutlich erhöhte Vertriebsflexibilität.

Die Applikation verfügt über eine intuitive Benutzeroberfläche, die es der Marketingabteilung erlaubt, Stammdaten und Promotion-Aktionen selbstständig zu pflegen. Damit entfallen die Abhängigkeit von externen Dienstleistern und die damit verbundenen Wartungskosten. Gleichzeitig können automatisiert Daten zu Sales-Aktionen gesammelt und detaillierte Reports generiert werden. Diese datenbasierten Einblicke erlauben GROHE fundierte Entscheidungen und unterstützen die Optimierung von Marketingstrategien sowie die Entwicklung neuer Produkte.

"Die neue App bietet uns eine bisher unerreichte Agilität im Vertrieb, da sie nicht nur Kosten reduziert, sondern es unseren Teams ermöglicht, schneller auf Marktanforderungen zu reagieren. Unsere Mitarbeiter schätzen die intuitive Benutzeroberfläche und profitieren von einer deutlich effizienteren Arbeitsweise", erklärt Madlen Weinrich, Product Manager Bath bei LIXIL EUROPE, der Gruppe hinter GROHE.

Durch den Einsatz des Storm Innovator Frameworks dem Accelerator für neue Cloud-Umgebungen von Storm Reply konnten die Experten in nur drei Monaten eine effiziente und kostengünstige Anwendung realisieren. Die fortschrittliche Plattform gewährleistet nicht nur eine schnelle Time-to-Market, sondern bietet GROHE auch die Flexibilität, um zukünftige Innovationen problemlos zu integrieren.

Dieses Projekt unterstreicht das Engagement von GROHE, mit digitalen Tools Abläufe zu optimieren, die Zusammenarbeit mit seinen Handelspartnern zu stärken und den Kunden einen Mehrwert zu bieten. Mit der innovativen Lösung ist GROHE bestens gerüstet, um neue Wachstumschancen in einem sich ständig verändernden Marktumfeld zu nutzen.

Storm Reply

Storm Reply ist spezialisiert auf das Design und die Implementierung innovativer Cloud-basierter Lösungen und Dienstleistungen. Durch die fundierte Expertise in der Erstellung und Verwaltung von Infrastructure as a Service (IaaS), Software as a Service (SaaS) und Platform as a Service (PaaS) Cloud-Lösungen unterstützt Storm Reply wichtige Unternehmen in Europa und auf der ganzen Welt bei der Implementierung von Cloud-basierten Systemen und Anwendungen. Storm Reply ist AWS Premier Consulting Partner. www.stormreply.de

GROHE

GROHE ist eine führende globale Marke für ganzheitliche Badlösungen und Küchenarmaturen. Seit 2014 gehört GROHE zu dem starken Markenportfolio von LIXIL, einem führenden Hersteller von richtungsweisenden Wassertechnologien und Gebäudeausstattung. Um "Pure Freude an Wasser" zu bieten, basiert jedes GROHE Produkt auf den Markenwerten Qualität, Technologie, Design und Nachhaltigkeit. Mit ihren kundenspezifischen Portfolios GROHE QuickFix, GROHE Professional und der Premium-Sub-Brand GROHE SPA bietet die Marke sowohl lebensverbessernde Produktlösungen als auch Services an. Sie alle sind auf die verschiedenen Bedürfnisse von GROHEs professionellen Geschäftspartnern und deren differenzierten Zielgruppen ausgerichtet. www.grohe.com/de/corporate/startseite.html

