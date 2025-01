NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 22,50 Euro belassen. Die Kostenentwicklung und der angekündigte Aktienrückkauf seien schlechter als von ihr erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Die Erträge hingegen zeigten gute Trends. Nun bedürfe es einiger Beweise, dass das Schlussquartal ein einmaliger negativer Ausrutscher gewesen sei./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2025 / 02:15 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2025 / 02:15 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005140008