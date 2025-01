FRANKENTHAL (dpa-AFX) - Ein gut laufendes Ersatzteilgeschäft hat dem Pumpen- und Armaturenhersteller KSB 2024 ein Rekordjahr beschert. 2025 will das SDax -Unternehmen aus Frankenthal noch eine Schippe drauflegen. Umsatz, Auftragseingang und operatives Ergebnis sollen weiter anziehen, wie KSB am Donnerstag zur Vorlage seiner vorläufigen Zahlen für das vergangene Jahr mitteilte. Angesichts der anhaltend schwierigen wirtschaftlichen Situation in Europa und den weltweiten politischen Spannungen zeigte sich Unternehmenslenker Stephan Timmermann mit dem Geschäftsjahr 2024 sehr zufrieden: "Insbesondere das vierte Quartal hat dazu beigetragen, dass es das erfolgreichste Jahr in der bisherigen Unternehmensgeschichte von KSB wird".

So stieg der Umsatz vorläufigen Berechnungen zufolge im Jahresvergleich um rund 5 Prozent auf knapp 3 Milliarden Euro. Ähnlich stark zog der Auftragseingang in dem Zeitraum auf 3,1 Milliarden Euro an - vor allem dank einer stark angeschwollenen Nachfrage aus der Energieindustrie. Das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Ebit) werde weiterhin am oberen Ende des Zielkorridors von 210 bis 245 Millionen Euro erwartet, hieß es weiter. Die finalen Zahlen will KSB am 27. März präsentieren./tav/mis