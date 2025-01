Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Entscheidung der US-Notenbank, das Leitzinsband nicht zu verändern, die Tür für weitere Senkungen aber offen zu halten, war wenig überraschend und hat auch keine tiefen Spuren an den Finanzmärkten hinterlassen, so die Analysten der Helaba.Letztlich hänge der Zinspfad von den Inflations- und Beschäftigungsperspektiven ab und eine Vorfestlegung gebe es nicht, auch vor dem Hintergrund der wirtschaftspolitischen Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit der Trump-Administration. Zu erwähnen sei, dass die Entscheidung einstimmig beschlossen worden sei, es also Einigkeit im geldpolitischen Ausschuss gebe. Die Zinssenkungserwartungen hätten sich im Nachgang der FOMC-Sitzung nicht nennenswert verändert. Heute richte sich die Aufmerksamkeit auf die EZB, wobei weniger die zu erwartende Zinssenkung eine Rolle spiele, sondern ob weitere Schritte in Aussicht gestellt würden. ...

