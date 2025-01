London (www.anleihencheck.de) - Die Fed bestätigt, dass der Arbeitsmarkt stabil bleibt, und verzichtet auf jeglichen Hinweis auf eine steigende Arbeitslosenquote, so Daniel Siluk, Head of Global Short Duration & Liquidity, Janus Henderson Investors.Dies könnte als Signal gewertet werden, dass die Fed weniger besorgt über eine Verschlechterung des Arbeitsmarktes sei. Von größerer Bedeutung sei die Streichung des Kommentars zur Inflation, in dem es heiße, man habe "Fortschritte" gemacht. Dies deute darauf hin, dass die Fed hier einen Stillstand oder eine Verlangsamung der Verbesserung sehen könnte, was die Entscheidung, die Zinssenkungen vorerst auszusetzen, bekräftigen dürfte. Die Fed bleibe hinsichtlich künftiger Schritte flexibel und erkläre, dass die Geldpolitik nun gut aufgestellt sei. Dies deute möglicherweise auf einen eher datenabhängigen, vorsichtigen Ansatz hin, anstatt sich auf eine Reihe von Zinssenkungen festzulegen. Daher könnte die Fed bei den Zinsen eher eine "Pause" einlegen als zu "überspringen". Die Fiskalpolitik werde für die Zinssätze eine viel größere Rolle spielen. Außerdem sollte man die Entwicklung der politischen Maßnahmen in den Bereichen Zölle, Einwanderung und Regulierung beobachten. Der FOMC habe möglicherweise einige Lektionen gelernt, wie er auf fiskalische Impulse, wie wir sie während der Pandemie erlebt hätten, reagieren müsse. (30.01.2025/alc/a/a) ...

