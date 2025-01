New York (www.anleihencheck.de) - Die EZB-Mitglieder sind weitgehend einig darüber, ihren Leitzins auf 2,5 Prozent zu senken - das entspricht der Obergrenze für ihre Schätzung zum neutralen Zinssatz, so die Experten von Neuberger Berman.Deshalb werde die EZB ihre Leitzinsen höchstwahrscheinlich bereits am Donnerstag um 25 Basispunkte senken. Mehrere Mitglieder seien in letzter Zeit zuversichtlicher geworden, dass die Euro-Inflation bis zum Sommer auf etwa 2 Prozent sinken werde. Die Experten von Neuberger Berman würden glauben, dass der Anstieg der Anleiherenditen am Markt die restriktive Haltung der Geldpolitik verstärke. Die hohe politische Unsicherheit, ausgelöst durch die politische Lage in Frankreich und den Handelskrieg von Trump, dürfte sich auf die Kapitalausgaben auswirken, insbesondere da die Banken im Euroraum im vierten Quartal 2024 ihre Kreditstandards für Unternehmen seit 2023 verschärft hätten. ...

