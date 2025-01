Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank hat das Leitzinsband erwartungsgemäß bei 4,25-4,50% belassen und keine besondere Eile bezüglich Zinssenkungen erkennen lassen, so die Analysten der Helaba.Eine Vorfestlegung gebe es nicht, es werde datenabhängig agiert. Die stabile Konjunktur und die Widerstandsfähigkeit des US-Arbeitsmarktes würden eine abwartende Geldpolitik rechtfertigen. Auch die Wirtschaftspolitik von Donald Trump spiele wohl eine Rolle, denn sollten Zölle im größeren Ausmaß eingeführt würden, könnte das mittelfristige Inflationsziel der FED in Gefahr geraten. In diesem Zusammenhang sei auf die heute anstehenden Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe verwiesen. Diese seien in den letzten Wochen zwar leicht gestiegen, das Niveau sei aber weiterhin sehr niedrig. Zudem gebe es die erste Schätzung des Q4-Wachstums, das wohl keine Schwäche anzeigen dürfte. ...

