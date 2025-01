Neue Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass Menschen ästhetische Behandlungen in Anspruch nehmen, um ihr Inneres mit ihrem Äußeren in Einklang zu bringen

Merz Aesthetics, das weltweit führende Unternehmen für ästhetische Medizin, gab heute die Ergebnisse seiner ersten globalen Studie bekannt: Pillars of Confidence: Global Insights on Aesthetics and Self-Affirmation Die Studie beleuchtet die Rolle, die das Selbstvertrauen im täglichen Leben und für das Wohlbefinden insgesamt spielt, und den Zusammenhang zwischen unserem inneren Selbst und dem äußeren Ausdruck.

Im Rahmen seiner Confidence to Be-Plattform befragte Merz Aesthetics 15.000 Erwachsene aus allen Teilen der Welt, die sich bereits einer ästhetischen Behandlung unterzogen haben oder eine solche Behandlung für die nähere Zukunft planen. Laut der Pillars of Confidence-Studie verfügt die Mehrzahl der Studienteilnehmer über ein starkes Selbstbewusstsein. 72 stimmen der Aussage zu: "Ich bin selbstbewusst, so wie ich bin."

Die Ergebnisse der Pillars of Confidence-Studie weisen zudem auf eine Korrelation zwischen dem äußeren Erscheinungsbild und dem inneren Selbstverständnis hin. Im Hinblick auf ästhetische Behandlungen berichten 73 der Befragten, dass sie sich nach einer ästhetischen Behandlung bestärkt fühlen. 69 unterziehen sich einer ästhetischen Behandlung, um ihr inneres Wohlbefinden nach außen zu zeigen, und 72 erklären, dass ästhetische Behandlungen ihre Selbstwahrnehmung beeinflussen.

Durchgeführt wurde die Studie in Zusammenarbeit mit Ipsos*, einem der weltweit größten Marktforschungs- und Meinungsforschungsunternehmen. Es wurden 15.000 Erwachsene im Alter von 21 bis 75 Jahren** aus 15 Ländern befragt. Zu den teilnehmenden Regionen und Ländern gehörten:

Asien-Pazifik: China, Südkorea, Thailand

Europa, Naher Osten und Afrika: Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Großbritannien und die Vereinigten Arabischen Emirate

Lateinamerika: Brasilien, Kolumbien, Costa Rica, Mexiko

Nordamerika: USA, Kanada

"Seit Merz Aesthetics vor fast fünf Jahren ein eigenständiges globales Unternehmen wurde, setzen wir uns für das Ziel ein, das Selbstvertrauen von Menschen zu stärken, indem wir ihnen helfen, besser auszusehen, sich besser zu fühlen und besser zu leben. Wir glauben an die wichtige Rolle des Selbstvertrauens, um sich in seiner Haut wohlzufühlen und sich von seiner besten Seite zu zeigen ganz gleich, was wir jeweils darunter verstehen", so Bob Rhatigan, CEO bei Merz Aesthetics. "Pillars of Confidence bestätigt, was wir anekdotisch bereits wussten: Ästhetische Behandlungen bewirken mehr als nur ein verbessertes Aussehen. Sie können Menschen dabei helfen, ihr Selbstbewusstsein zu stärken."

"Die Daten von Pillars of Confidence machen deutlich, wie ästhetische Behandlungen Patienten helfen können, eine aktive Rolle zu übernehmen und ihre Selbstwahrnehmung mit ihrem äußeren Erscheinungsbild in Einklang zu bringen", berichtet Dr. Shannon Humphrey, kosmetische Dermatologin, medizinische Leiterin bei Humphrey Beleznay Cosmetic Dermatology und Clinical Associate Professor an der University of British Columbia. "Als Ärztin erlebe ich diese Auswirkungen jeden Tag. Diese Erkenntnisse können zu einem besseren Verständnis und einer effektiveren Unterstützung unserer Patienten beitragen, um sie auf ihrem Weg zur Selbstbestimmung zu begleiten und letztlich den Wert der Behandlung erhöhen."

Ganz gleich, ob es um Worte, Menschen, mit denen wir uns umgeben, oder unsere Entscheidungen in Bezug auf ästhetische Behandlungen geht nach Überzeugung von Merz Aesthetics ist der Weg jeder Person zu einem besseren Aussehen, Wohlbefinden und Leben einzigartig. Mit dem Ziel, weltweit das Selbstvertrauen von Menschen zu stärken, hofft Merz Aesthetics darauf, dass die datengestützten Erkenntnisse der Pillars of Confidence-Studie zu Gesprächen anregen, die noch mehr Menschen ermöglichen, ihr authentisches Selbst zu zelebrieren das innere und das äußere.

