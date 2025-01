EQS-News: FUCHS SE / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

FUCHS SE erhält Handelsblatt "Lighthouse Tribute" - Erneute Ehrung beim Global Transition Award für kontinuierliche Klimaperformance



30.01.2025 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Mannheim, 30. Januar 2025 - Im Rahmen der aktuellen Vergabe des Global Transition Award wurde FUCHS SE am 29. Januar 2025 mit dem "Lighthouse Tribute" ausgezeichnet. Damit werden Preisträger der Vorjahre geehrt, die ihre stetige Weiterentwicklung in Richtung 1,5 °C-Konformität kontinuierlich unter Beweis stellen - eine besondere Anerkennung durch die Jury.



Der Global Transition Award würdigt Unternehmen, die aktiv zu einem 1,5 °C-konformen Wirtschaften beitragen und somit einen neuen Klimastandard in der deutschen Wirtschaft setzen. Er wurde nun zum dritten Mal seit 2022 vom Handelsblatt gemeinsam mit dem wissenschaftlichen Partner right° sowie dem Partner Capgemini vergeben. FUCHS SE, weltweit größter unabhängiger Anbieter von innovativen Schmierstofflösungen, war bereits 2023 mit dem Award für seine führende Rolle in der Klimaperformance ausgezeichnet worden.



"Dieser Erfolg war keine Eintagsfliege - nun wurde uns durch die fachkundige Jury die Kontinuität unseres Engagements für Klimaneutralität im Rahmen unseres FUCHS2025-Transformationsprogramms bescheinigt", sagt der Vorstandsvorsitzende Stefan Fuchs. Das Unternehmen verfolgt mit hohem Nachdruck sein Ziel der Reduktion der operativen Emissionen (Scope 1- und Scope 2-Emissionen) und der Emissionen der Wertschöpfungskette (Scope 3-Emissionen). Hier hat FUCHS seit 2011 große Fortschritte erzielt. Von 2021 bis 2023 konnte FUCHS zum Beispiel die Scope 1-, und 2-Emissionen um 20% senken.



FUCHS will bis 2050 zum Net-Zero-Unternehmen werden. Für die operativen Emissionen aus Scope 1 und 2 soll das bereits bis 2040 erreicht werden. Der Konzern investiert dafür intensiv in Forschung & Entwicklung, Defossilisierung und innovative Lösungen. Die intensive Forschungstätigkeit und Kooperationen des Schmierstoffspezialisten mit internationalen Partnern stärken aus Sicht der Jury auch die Glaubwürdigkeit und Innovationskraft des Unternehmens.



"Net Zero wird nur Realität, wenn die gesamte Wertschöpfungskette emissionsfrei gestaltet wird. Wir konzentrieren uns intensiv auf die Bereiche, die wir direkt beeinflussen können, und kommunizieren klar und transparent, welchen Beitrag unsere Partner entlang der Wertschöpfungskette leisten müssen", betont Dr. Sebastian Heiner, FUCHS-Vorstandsmitglied und CTO.



Bei den operativen Scope 1- und Scope 2-Emissionen seien entscheidende Schritte eingeleitet worden: Bis Ende 2025 will FUCHS alle Standorte weltweit auf 100% Grünstrom umstellen - ein bedeutender Meilenstein auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Zukunft. 52% des FUCHS-Stromverbrauchs wurden 2023 bereits durch Ökostrom gedeckt. FUCHS erwartet, dass diese Quote für 2024 nochmal deutlich steigen wird. Auf der Agenda stehen darüber hinaus die weitere Elektrifizierung von Prozessen (bspw. Wärmegewinnung für Fertigungsprozesse) und der eigenen Fahrzeugflotte.



Bei den Scope 3-Emissionen geht es im Kern um die schrittweise Umstellung von fossilen Rohstoffen auf recycelte sowie biobasierte Rohstoffe. "Das Advanced Circular Technology (ACT)-Programm von FUCHS - die Schaffung einer zirkulären Wertschöpfungskette ohne Kompromisse bei der Leistung - sei das wichtigste Instrument zur Emissionsreduktion und für Net Zero von zentraler Bedeutung", so Technikvorstand Heiner. In Europa habe FUCHS bereits alle eigenen Kunststoffverpackungen für den Automobilbereich auf 100% recyceltes Material umgestellt. Außerdem sei man stolz darauf, die Premium-Produkte der TITAN-Reihe mit erneuerbaren Rohstoffen neu entwickelt zu haben, die bei gleichbleibender Leistung einen kleineren CO2-Fußabdruck hinterlassen. Damit sei FUCHS einen großen Schritt auf dem eigenen Weg zur Klimaneutralität vorangekommen.



FUCHS SE

Public Relations

Einsteinstraße 11

68169 Mannheim

Telefon +49 621 3802-1104

E-Mail: tina.vogel@fuchs.com



Die folgenden Informationen können Sie im Internet abrufen:

Global Transition Award: https://award.handelsblatt.com/global-transition/

Bild- und Videomaterial: www.fuchs.com/de-de/photo-gallery/

Über FUCHS

1931 als Familienunternehmen in Mannheim gegründet, ist FUCHS heute der weltweit größte unabhängige Anbieter von innovativen Schmierstofflösungen für nahezu alle Industrien und Anwendungsbereiche. Dabei verfolgen die 6.200 Mitarbeitenden in über 50 Ländern bis heute dasselbe Ziel: die Welt nachhaltig und effizient in Bewegung halten. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, denkt FUCHS in Perfektion und nicht in Standards. Für die Entwicklung individueller Lösungen tritt das Unternehmen in einen intensiven Kundendialog - und ist erfahrener Berater, innovativer Problemlöser und zuverlässiger Teampartner zugleich. Das Hightech-Unternehmen erzielte 2023 einen Umsatz von 3,5 Milliarden Euro an 33 Produktionsstandorten und mit 55 operativen Gesellschaften.

30.01.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com