Die britische Regierung erarbeitet offenbar Pläne zur Subventionierung von Krediten für Elektroautos. Die Regierung habe Gespräche mit Autofinanzierern aufgenommen, um zu versuchen, die Verfügbarkeit von zinsgünstigen oder zinslosen Krediten zu erhöhen. Nach Informationen der "Financial Times" will die Regierung in London so die Akzeptanz von Elektrofahrzeugen fördern. Großbritannien hat zwar Deutschland als größter E-Auto-Markt Europas abgelöst, ...

