Der Bitcoin hat sich seit Dienstag über der 100.000-Dollar-Marke behauptet. Am Donnerstag kann die Kryptowährung leicht zulegen. Für Aufsehen in der Kryptoszene sorgt jetzt eine gewagte These von Matt Hougan, dem Chief Investment Officer des Vermögensverwalters Bitwise. Seine Theorie: Donald Trumps jüngste Krypto-Verordnung könnte den Vier-Jahres-Zyklus des Kryptomarktes durchbrechen. Bislang galt unter Kryptoinvestoren die Faustregel: Drei Jahre Euphorie, dann ein deutlicher Rücksetzer. Doch Hougan ...

Den vollständigen Artikel lesen ...