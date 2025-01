© Foto: - - dts Nachrichtenagentur

Die deutsche Wirtschaft ist im vierten Quartal 2024 um 0,2 Prozent im Vergleich zum Vorquartal geschrumpft. Dies teilte das Statistische Bundesamt Destatis am Donnerstag in einer vorläufigen Schätzung mit. Von Reuters befragte Analysten hatten lediglich einen Rückgang von 0,1 Prozent erwartet. Die Wirtschaftsleistung in Deutschland bleibt damit weiter schwach. Bereits im dritten Quartal 2024 war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) nur um 0,1 Prozent gewachsen. In den letzten zwei Jahren bewegten sich die Quartalswerte oft an der Nulllinie, eine technische Rezession konnte aber bislang verhindert werden. Laut den neuen Daten schrumpfte die deutsche Wirtschaft 2023 um 0,3 Prozent und wird 2024 …