© Foto: Swen Pförtner/dpa

Symrise überzeugt mit starken Zahlen, einer verbesserten Profitabilität und ambitionierten Zielen für 2025, was die Aktie auf Höhenflug schickt.Der Duftstoff- und Aromenhersteller Symrise hat mit seinen neuesten Geschäftszahlen die Anleger überzeugt. Dank einer robusten Nachfrage und verbesserter Kosteneffizienz stieg das operative Ergebnis (Ebitda) 2024 um gut 20 Prozent auf 1,03 Milliarden Euro, womit der Konzern die Erwartungen der Analysten leicht übertraf. Die Aktie reagierte prompt und führte am Donnerstagmorgen die Gewinnerliste im DAX an. Ergebnisse übertreffen Prognosen - Aktie legt kräftig zu Der Umsatz legte nominal um 5,7 Prozent auf 5,0 Milliarden Euro zu. Auf organischer Basis …