Prospect Resources meldet hochgradige Kupferfunde bei Kabikupa

Anzeige / Werbung Prospect Resources hat bedeutende Fortschritte bei der Erkundung des Kabikupa-Prospekts innerhalb des Mumbezhi-Kupferprojekts erzielt. Die neuesten Bohrergebnisse würden laut Unternehmen hochgradige Kupfergehalte bestätigen und die bekannte Mineralisierung erheblich ausweiten. Prospect Resources hat bedeutende Fortschritte bei der Erkundung des Kabikupa-Prospekts innerhalb des Mumbezhi-Kupferprojekts erzielt. Die neuesten Bohrergebnisse würden laut Unternehmen hochgradige Kupfergehalte bestätigen und die bekannte Mineralisierung erheblich ausweiten. Phase-1-Bohrungen liefern starke Kupfergehalte Die erste Phase der Explorationsbohrungen wurde im Dezember 2024 abgeschlossen. Insgesamt seien fünf Diamantbohrungen mit einer Gesamtlänge von 1.104 Metern niedergebracht worden. Die Ergebnisse deuteten auf eine beträchtliche Kupfermineralisierung über eine Streckenlänge von 820 Metern hin. Besonders hervorzuheben seien folgende Abschnitte:



- 31,4 Meter mit 0,60 % Kupfer ab 118 Metern, einschließlich 10,5 Meter mit 1,05 % Kupfer ab 129 Metern (Bohrloch KKDD002)

- 29,0 Meter mit 0,50 % Kupfer ab 106 Metern, einschließlich 8,0 Meter mit 0,77 % Kupfer ab 126 Metern (Bohrloch KKDD005)

- 15,0 Meter mit 0,69 % Kupfer ab 171 Metern, einschließlich 6,0 Meter mit 1,09 % Kupfer ab 179 Metern (Bohrloch KKDD004)

- 27,0 Meter mit 0,83 % Kupfer ab 92 Metern, einschließlich 10,0 Meter mit 1,76 % Kupfer ab 108 Metern (Bohrloch KBDD001)



Diese Ergebnisse würden frühere Bohrfunde aus den Jahren 2014 und 2015 bestätigen und die mineralisierte Zone deutlich erweitern.

Kabikupa-Bohrlochkragenplan mit den Explorationsbohrlöchern der Phase 1 (grün), den historischen Bohrlöchern (gelb) und den in der aktuellen Pressemitteilung angepeilten Bohrabschnitten (gestrichelte blaue Linien) Wirtschaftliche Bedeutung Die Auswertung der Daten deute darauf hin, dass die Kupfermineralisierung in mindestens zwei parallelen, flach einfallenden Zonen vorliege. Diese Strukturen seien entlang des Streichens sowie in der Tiefe weiterhin offen. Besonders vielversprechend sei der Zusammenhang zwischen den mineralisierten Bereichen und Zonen erhöhter Gesteinsdeformation. Geophysikalische Messungen, insbesondere die Induced-Polarisation-(IP)-Technologie, hätten sich als äußerst effektiv erwiesen, um ladungsfähige Anomalien zu identifizieren. Zusätzlich hätten geochemische Analysen von Termitenhügeln die Kupferpotenziale weiter bestätigt. Bohrloch KKDD002 zeigt eine hochgradige Kupfer Mineralisierung Nächste Schritte: Erweiterte Bohrkampagne geplant Prospect Resources plane, die Kabikupa-Entdeckung in die erste JORC-konforme Mineralressourcenschätzung für das Mumbezhi-Projekt aufzunehmen. Diese Schätzung, die für das erste Quartal 2025 erwartet werde, solle neben Kabikupa auch das Nyungu-Zentraldepot umfassen. Zusätzlich sei für 2025 eine zweite Explorationsphase vorgesehen. Diese Bohrkampagne solle nicht nur die bereits bekannten Mineralisierungszonen weiter ausdehnen, sondern auch drei große IP-Anomalien in einem 5-Kilometer-Korridor nördlich des Nyungu-Zentraldepots genauer untersuchen.



CEO Sam Hosack betonte die Bedeutung der jüngsten Ergebnisse:

"Kabikupa ist die erste regionale Explorationsbohrung, die wir seit der Übernahme des Mumbezhi-Projekts durchgeführt haben. Die starken Kupfergehalte validieren nicht nur die IP-Anomalien, sondern bestätigen auch die historischen Bohrergebnisse. Diese Fortschritte stimmen uns optimistisch für die nächste Explorationsphase." Kupferprojekt mit großem Potenzial Mit den neuesten Bohrergebnissen nähere sich Prospect Resources dem Ziel, eine signifikante Kupferressource zu definieren. Die steigende Kupfernachfrage, insbesondere durch den Ausbau der Elektromobilität und erneuerbarer Energien, könnte das Projekt zusätzlich attraktiv für Investoren machen. Die geplante Veröffentlichung der ersten JORC-konformen Mineralressource werde einen wichtigen Meilenstein für das Unternehmen darstellen und dessen Position im sambischen Kupfergürtel weiter festigen. Enthaltene Werte: XD0002058432,AU000000PSC9

