Hamburg (ots) -- Repräsentative Umfrage: Mit welchem Spitzenkandidaten würden die Deutschen am ehesten schlafen?- Sahra Wagenknecht ist am begehrtesten, Olaf Scholz am unbeliebtesten- Mehr als ein Drittel der Deutschen würde nicht mit Anhängern der AfD schlafenEin Forschungsteam der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf fand schon 2018 heraus, dass physische Attraktivität nach Bekanntheit die zweitwichtigste Eigenschaft von Politikern ist, wenn es um den Einfluss auf Erst- und Zweitstimmen bei Bundestagswahlen geht. Doch welcher Spitzenkandidat zieht daraus den größten Nutzen? Die MOPO-Datingseite (https://www.mopo.de/sex-liebe/k-frage-schlafzimmer-spitzenkandidaten-sex) hat diese Frage auf provokante Weise vertieft: In einer repräsentativen Umfrage wurde ermittelt, mit welchen Spitzenkandidaten der Bundestagsparteien die Deutschen am ehesten ins Bett steigen würden. Das Ergebnis: Sahra Wagenknecht führt das Feld der Begehrlichkeiten an, während Olaf Scholz und Friedrich Merz eher für frostige Nächte sorgen.Wagenknecht, Weidel und Lindner: Politiker mit ungeahnten Fantasiewerten21 Prozent der Befragten gaben demnach an, dass sie am ehesten mit Sahra Wagenknecht (BSW) eine heiße Nacht verbringen würden. Knapp dahinter landet die AfD-Vorsitzende und -Spitzenkandidatin Alice Weidel mit 20,5 Prozent. Von den männlichen Kandidaten ist Christian Lindner mit 13,9 Prozent Spitzenreiter. Bundeskanzler Olaf Scholz (5,7 Prozent) und sein wahrscheinlicher Nachfolger Friedrich Merz (6,1 Prozent) sind hingegen deutlich weniger begehrt.Daran ändert sich auch kaum etwas, wenn die Befragten nach Geschlechtern sortiert werden. In dem Fall nehmen Christian Lindner (24,6 Prozent) und Robert Habeck (17,6 Prozent) die Spitzenplätze bei den Frauen ein. Auffällig ist jedoch, dass Frauen offenbar offener für gleichgeschlechtliche Fantasien mit Spitzenpolitikern sind: auf Platz drei landet nämlich überraschend die offen homosexuell lebende Alice Weidel mit 16 Prozent. Die männlichen Befragten hingegen sind sich einig: Sahra Wagenknecht (33,4 Prozent), Alice Weidel (25 Prozent) und die Linken-Politikerin Heidi Reichinnek (19,2 Prozent) sind bei ihnen am beliebtesten.Die Brandmauer fürs Bett: Politisch klare Kante im SchlafzimmerDie Umfrage zeigt jedoch nicht nur, mit wem die Deutschen am ehesten ins Bett gehen würden, sondern auch, mit Anhängern welcher Partei sie sich das auf keinen Fall vorstellen können. Das klare Ergebnis: Über 35 Prozent der Befragten schließen AfD-Anhänger kategorisch aus, unter den weiblichen Befragten liegt dieser Anteil sogar bei 40 Prozent. Grünen-Wähler stehen mit knapp 24 Prozent ebenfalls nicht besonders hoch im Kurs. Rund 17 Prozent sind politische Präferenzen bei der schönsten Nebensache der Welt hingegen komplett egal.Für einige Befragte scheint "politisches Fremdgehen" sogar einen besonderen Reiz auszumachen. So ist Sahra Wagenknecht nicht nur der Favorit der eigenen BSW-Anhänger (40,3 Prozent), sondern verleitet unter anderem auch viele FDPler (31,1 Prozent), Linke (26,8 Prozent) und sogar CDU-/CSU-Wähler (20,5 Prozent) dazu, ihre politischen Prinzipien für die BSW-Vorsitzende über Bord zu werfen. Die Linken-Spitzenkandidatin Heidi Reichinnek genießt hingegen große Beliebtheit bei Grünen-Wählern - für 38,18 Prozent von ihnen ist sie im Schlafzimmer die erste Wahl.Datingexperte: Optik bei Wahlen vielleicht doch nicht so relevant wie vermutet"Politikerinnen und Politiker sollten primär aufgrund ihrer Fachkompetenz und politischen Visionen gewählt werden - nicht wegen ihres äußeren Erscheinungsbildes. Doch Studien zeigen, dass Attraktivität und Ausstrahlung, bewusst oder unbewusst, die Wahlentscheidung beeinflussen können. Unsere Umfrage offenbart diesbezüglich allerdings eine sehr erfreuliche Erkenntnis: Obwohl Friedrich Merz mit der Union in den Umfragen vorn liegt, ist er nur für einen Bruchteil der Deutschen die erste Wahl im Schlafzimmer. Dies deutet darauf hin, dass die optische Anziehung vielleicht doch weniger entscheidend ist, als es die Forschung vermuten lässt.Generell sollte unsere Umfrage natürlich mit einem Augenzwinkern betrachtet werden. Schließlich werden die großen Herausforderungen unserer Zeit werden sicher nicht im Schlafzimmer gelöst, sondern durch sachliche, verantwortungsvolle Politik mit Blick in die Zukunft. Ein bisschen mehr Feuer und Leidenschaft würde der deutschen Politik wahrscheinlich trotzdem guttun", ordnet Datingexperte Felix Herkenrath von der MOPO-Datingseite die Umfrage-Ergebnisse ein.Die grafisch aufbereiteten Umfrage-Ergebnisse stehen unter diesem Link bereit: https://www.mopo.de/sex-liebe/k-frage-schlafzimmer-spitzenkandidaten-sexÜber die UmfrageDie verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage des Marktforschungsinstituts Appinio, an der 1000 Personen im Januar 2025 teilnahmen. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung in der Altersgruppe zwischen 16 und 65 Jahren.Über die MOPO-DatingseiteAuf www.mopo.de/sex-liebe werden umfassende Informationen rund um die Welt des Datings veröffentlicht. Egal, ob es um die Suche nach einer langfristigen Beziehung oder einem unverbindlichen Abenteuer geht - die Plattform bietet fundierte Vergleiche von Dating- und Casual-Dating-Portalen sowie hilfreiche Tipps und Ratgeberartikel. Hier erfahren Nutzer, welche Plattformen zu ihren Bedürfnissen passen und worauf sie beim Online-Dating achten sollten.Pressekontakt:Mail: mopo.dating@gmail.comTel: +493016636701Original-Content von: MOPO-Datingseite, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178525/5960411