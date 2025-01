Stuttgart (ots) -Wer schon mal auf der Suche nach dem passenden Auto verschiedene Neu- oder Gebrauchtwagenhändler besucht hat, weiß es: Das Level von Beratung, Service und andere Leistungen unterscheidet sich mitunter enorm. Das Magazin auto motor und sport hat nun in einer umfassenden Studie in Kooperation mit dem QuantiQuest Institut die Performance von rund 30.000 Betrieben unter die Lupe genommen - rund 1850 erreichten Bestnoten und erhielten die Auszeichnung TOP Autohändler 2025."Diese herausragenden Neu- wie auch Gebrauchtwagenhändler sowie freie Autohäuser sind transparent, kompetent, kundenorientiert und vertrauenswürdig", sagt Michael Pfeiffer, Chefredakteur von auto motor und sport. Sie verteilen sich über ganz Deutschland und werden nach Postleitzahlen sortiert in der aktuellen Ausgabe von auto motor und sport präsentiert. Die 04/25 - zugleich die 2000 Ausgabe des Magazins seit seiner Gründung - ist ab sofort im Handel oder unter shop.motorpresse.de (auch als E-Paper) erhältlich.Zur Erhebung wurden in Internetverzeichnissen und Unternehmensdatenbanken zunächst rund 30.000 infrage kommende Autohändler recherchiert, von denen etwa 10.000 die Mindestanforderungen erfüllten und im Rahmen einer Online-Umfrage um weitere Daten gebeten wurden. Zudem wurden rund 600.000 Kundenurteile ausgewählter und besonders relevanter Online-Portale nach acht Haupt- und vier Zusatzkategorien analysiert. Hierfür stellte auch der bekannte Online-Fahrzeugmarkt AutoScout24 relevante Kundenbewertungen zu den Autohäusern zur Verfügung.Ermittelt wurde unter anderem das Leistungsangebot der Autohändler, spezifische Zertifizierungen, Weiterbildungen sowie besondere Serviceangebote wie Probefahrt, Fahrzeugübergabe und Fahrzeugankauf sowie die fachliche Kompetenz und das Auftreten des Verkäufers, die Freundlichkeit des Personals, das Ambiente im Autohaus und das gebotene Preis-Leistungs-Verhältnis inklusive Preis- und Kostentransparenz sowie Verhandlungsbereitschaft.Die MOTOR PRESSE STUTTGART (www.motorpresse.de) ist eines der führenden Special-Interest-Medienhäuser international und mit Lizenzausgaben und Syndikationen in 20 Ländern rund um die Welt verlegerisch aktiv. Die Gruppe publiziert rund 80 Zeitschriften, darunter auto motor und sport, promobil, MOTORRAD, Men's Health, MOUNTAINBIKE und viele, auch digitale, Special Interest Medien in den Themenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle, Sport und Freizeit. Alleininhaber der MOTOR PRESSE STUTTGART sind die Gründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. Hermann Dietrich-Troeltsch.Kontakt:Franka KreiterLeiterin UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1018fkreiter@motorpresse.dewww.motorpresse.deLinkedIn / Facebookshop.motorpresse.deOriginal-Content von: Motor Presse Stuttgart, AUTO MOTOR UND SPORT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133390/5960426