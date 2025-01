Genius Metals Inc. gibt bekannt, dass die Aktionäre einen Sonderbeschluss genehmigten, der das Unternehmen dazu ermächtigt, seine Satzung zu ändern, um seinen Namen in "Morocco Strategic Minerals Corp." und seinen französischen Namen in "Corporation de minéraux stratégiques du Maroc" zu ändern. Der neue Name spiegelt die Strategie des Unternehmens wider, seine marokkanischen Vermögenswerte zu erkunden und zu entwickeln.Die Stammaktien des Unternehmens werden aktuell noch an der TSX Venture Exchange unter dem bestehenden Handelssymbol GENI gehandelt. Die Namensänderung tritt am 31. Januar 2025 in Kraft und die Stammaktien des Unternehmens werden folglich an der TSXV unter dem neuen Namen und Handelssymbol "MCC" gehandelt. Jedes bestehende Aktienzertifikat, das den aktuellen Namen des Unternehmens widerspiegelt, bleibt ein gültiges Zertifikat, bis es übertragen, neu registriert oder anderweitig ausgetauscht wird.Genius Metals ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und gegebenenfalls die Erschließung wertvoller Rohstoffliegenschaften in Marokko und Kanada konzentriert.© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de