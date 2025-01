Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -Fractus, ein weltweit führender Anbieter von Antennentechnologie, ist stolz darauf, eine neue Lizenzvereinbarung mit Connect America, dem führenden Anbieter von medizinischen Alarmsystemen in den Vereinigten Staaten, bekannt zu geben. Dieser Meilenstein markiert die kontinuierliche Expansion von Fractus in die IoT-Gesundheitsbranche.Medizinische Alarmsysteme erhöhen die Sicherheit und fördern die Selbstständigkeit, insbesondere für Menschen, die Wert auf ein sicheres und selbstbewusstes Leben zu Hause legen. Durch die Nutzung fortschrittlicher Technologien wie Mobilfunk und GPS ist Connect America führend auf dem Markt und entspricht damit der Vision von Fractus, Innovationen durch transformative Antennentechnologie voranzutreiben."Wir freuen uns sehr, Connect America als Teil der Fractus-Familie begrüßen zu dürfen", sagte Jordi Ilario, CEO von Fractus. "Diese Vereinbarung festigt nicht nur unsere Präsenz im Medizin-/Gesundheitssektor, sondern unterstreicht auch unser Engagement, die Industrie mit robusten und zuverlässigen Antennenlösungen zu versorgen. Gemeinsam mit Connect America leisten wir einen Beitrag zu einer sichereren und besser vernetzten Welt."Der MAS-Markt wächst stetig, und es wird prognostiziert, dass die jährlichen Auslieferungen von mobilen medizinischen Alarmsystemen in den USA bis 2028 1,6 Millionen Einheiten erreichen werden, mit einer CAGR von 8,3 %. Diese Systeme gehen über die traditionellen Einrichtungen hinaus und umfassen tragbare, mobile MAS mit Mobilfunk- und GPS-Technologie für mehr Mobilität.Die innovative Antennentechnologie von Fractus gewährleistet eine nahtlose Kommunikation für MAS-Geräte und erfüllt die wachsende Nachfrage nach hochwertigen IP-Lösungen im Gesundheitswesen. Die Vereinbarung mit Connect America ist ein wichtiger Schritt im Rahmen des wachsenden IoT-Lizenzprogramms von Fractus und lädt führende Unternehmen der Branche ein, sich dem Netzwerk anzuschließen und das innovative Know-how des Unternehmens zu nutzen.Über Connect America:Als führender Anbieter von medizinischen Alarmsystemen in den Vereinigten Staaten betreut Connect America Millionen von Menschen mit seinen fortschrittlichen PERS- und mPERS-Lösungen. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Kunden und deren Familien Sicherheit und Seelenfrieden zu bieten, indem es zuverlässige Hilfe auf Knopfdruck zur Verfügung stellt.Informationen zu Fractus:Fractus ist ein früher Wegbereiter in der Entwicklung von Antennentechnologie für Smartphones, Tablets und andere drahtlose IoT-Geräte und verfügt über ein Patentportfolio mit mehr als 40 Erfindungen. Unter den zahlreichen Auszeichnungen und Ehrungen, die das Unternehmen für seine innovative Arbeit erhalten hat, wurde Fractus 2005 vom Weltwirtschaftsforum Davos zum Technology Pioneer ernannt, die Erfinder von Fractus waren Finalisten für den European Inventor Award 2014 und im April 2017 erhielt das Unternehmen den "European Inspiring Company Award" der Londoner Börse.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2607928/Fractus_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/connect-america-tritt-dem-lizenznehmer-netzwerk-von-fractus-im-gesundheitswesen-bei-302363558.htmlPressekontakt:Marta Barba,marketing@fractus.com,+34.93.544.2690Original-Content von: Fractus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56360/5960452