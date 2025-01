Die meistgehandelten Produkte: Deutsche Bank mit schwächerem Gewinn als erwartet!

Der DAX® führt seine unglaubliche Rekordreihe weiter. Im frühen Handel konnte der deutsche Leitindex über die Marke von 21.715 Punkten klettern und ein neues Allzeithoch erreichen. Nach dem gestrigen US-Zinsentscheid ist heute die EZB an der Reihe. Gerechnet wird mit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte. Zudem sind auch die Zahlen zum Wirtschaftswachstum im europäischen, sowie im US-Raum interessant. Zu den meistgehandelten Produkten gehören heute Call Knock-Out-Optionsscheine und Long Faktor-Optionsscheine auf Deutsche Bank.

Nach der Veröffentlichung der Zahlen steht die Aktie der Deutschen Bank unter Druck . Der Gewinn sank 2024 um ganze 36% und liegt damit deutlich unter den Erwartungen. Dennoch konnte die Bank ihre Erträge steigern und schloss mit einem positiven Ergebnis ab. Die Aktie notiert momentan rund 4% tiefer bei 18,72 EUR. Auch Long-Produkte auf Tesla und Microsoft stehen im Blickpunkt der Anleger. Beide US-Riesen veröffentlichten gestern nach Börsenschluss ihr Zahlen zum abgelaufenen Quartal. Tesla verfehlte leicht die Erwartungen, dies führte zu starken Schwankungen der Aktie, wobei sie nachbörslich sogar kurzzeitig mehr als 4% im Plus stand. Microsoft legte auf den ersten Blick positive Quartalszahlen vor. Doch das Wachstum im Cloud-Segement konnte die Erwartungen nicht treffen. Dies führte zu einem Kursverlust von 4% im nachbörslichen Handel. Wichtig ist noch zu erwähnen, dass Microsoft seinen KI-Umsatz auf über 13 Milliarden USD steigern konnte. Zuletzt sind heute Long Faktor-Optionsscheine auf Fuchs stark gefragt. Der Schmierstoffhertseller hat ein Joint Venture gegründet. Damit soll die Präsenz in Südamerika gestärkt werden. Das Papier konnte sich jüngst wieder etwas erholen. Im Xetra-Handel notiert die Aktie heute schon weitere 2% im Plus.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag NVIDIA Corp. Call HD91L9 8,28 123,805 USD 116,11 USD 14,23 Open End DAX® Call UG0WKV 18,18 21700,58 Punkte 19893,66 Punkte 11,95 Open End DAX® Put HD45KW 2,20 21695,50 Punkte 21828,35 Punkte 91,00 Open End Deutsche Bank AG Call HD54T7 1,38 18,485 EUR 19,96 EUR 34,50 Open End Siemens Energy AG Call UG08WU 11,93 56,65 EUR 44,75 EUR 4,66 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.01.2025; 10:05 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Omega Letzter Bewertungstag Merck & Co. Inc. Call UG0NF2 1,97 149,725 EUR 140,00 EUR 5,08 17.12.2025 Microsoft Corp. Call HC7LYT 3,72 442,33 USD 450,00 USD 5,74 14.01.2026 Rheinmetall AG Call HD21ZC 27,80 754,00 EUR 500,00 EUR 2,49 17.12.2025 NVIDIA Corp. Call HD5R73 5,14 123,805 USD 145,00 USD 7,33 19.03.2025 SAP SE Call HD27RF 6,37 266,975 EUR 220,00 EUR 3,36 17.06.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.01.2025; 10:15 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Faktor Letzter Bewertungstag Fuchs Petrolub SE Long HC3M0Y 10,54 43,38 EUR 28,64 EUR 3 Open End Tesla Inc. Long HD4TFE 1,050 404,355 USD 333,59 USD 7 Open End Novo-Nordisk AS Long HD7HLF 1,86 84,665 USD 56,03 USD 3 Open End Rational AG Long HC286H 11,57 864,50 EUR 637,64 EUR 4 Open End Deutsche Bank AG Long HC1RXZ 22,48 18,688 EUR 14,64 EUR 4 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.01.2025; 10:20 Uhr;

Weitere Optionsscheine finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!