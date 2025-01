DJ SENTIMENT/DAX-Profis streichen nach Deepseek-Schock die Segel

Die Profianleger am deutschen Aktienmarkt gehen auf Nummer sicher. Wie der wöchentlichen Stimmungserhebung der Deutschen Börse zu entnehmen ist, ist der Bullenanteil unter den institutionellen Anlegern um 17 Punkte auf 20 Prozent eingebrochen. Anders bei den Privaten: Hier stieg dieser Anteil um 1 Punkt auf 49 Prozent. Das Bärenlager bei den Profis verkleinerte sich um 12 Punkte auf 32 Prozent, bei den Privatanlegern um 1 auf 35 Prozent. Damit sind 48 Prozent (+29) der Institutionellen neutral positioniert und unverändert 16 Prozent bei den Privaten.

"Auf den ersten Blick könnte man sagen, dass der durch die Neuigkeiten um Deepseek verursachte Einbruch an den Börsen zu Wochenbeginn zumindest hierzulande mittlerweile gut verdaut worden ist. Zumal der DAX jetzt mit einem neuen Allzeithoch aufwartete", so Sentiment-Analyst Joachim Goldberg. Die befragten institutionellen Investoren zeigten sich allerdings ausgesprochen risikoavers und keine Neigung, in die Schwäche zu kaufen. "Ein gutes Omen für den DAX", findet Goldberg.

Relativ gelassen haben auch die US-Privatanleger reagiert. Wie der Umfrage der American Association of Individual Investors (AAII) zu entnehmen ist, ist das Bullenlager dieser Anlegergruppe nur leicht auf 41 von zuvor 43,4 Prozent gesunken. Das Bärenlager vergrößerte sich in den USA auf 34 von 29,4 Prozent. Damit sind 25 Prozent der US-Privatanleger neutral gestimmt nach 27,1 Prozent in der Vorwoche.

