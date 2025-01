Linz (www.anleihencheck.de) - Die US-Notenbank FED hat gestern, wie erwartet, den Hauptrefinanzierungssatz bei 4,50% beibehalten, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die FED sei ihrer Meinung nach in einer abwartenden Position. Die neue US-Regierung sei noch nicht lange im Amt. Die Auswirkungen und Entscheidungen von Trump auf die US-Wirtschaft würden derzeit noch einige unbekannte Variablen beinhalten. Die entscheidende Unbekannte sei, ob und in welcher Höhe die Inflation zurückkomme. Da würden Themen wie die Auswirkung der Migrationspolitik auf den Arbeitsmarkt eine große Rolle spielen, Stichwort Lohndruck. Eine andere Variable sei das Thema Zoll. Wie stark würden sich mögliche Zölle auf die Preise für die US-Konsumenten auswirken. Die jüngsten Inflationsdaten hätten von 2,7% auf 2,9% zugelegt, erfreulicher sei die Kerninflation ausgefallen. Diese sei von 3,3% auf 3,2% zurückgegangen. Der Arbeitsmarkt sei mit einer Arbeitslosenrate von 4,1% sehr robust. Die FED werde bzw. müsse abwarten. Es werde ein deutliches Zeichen beim Inflationstrend brauchen, um den Leitzins weiter zu senken. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...